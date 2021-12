[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 강원도산림과학연구원과 연구협력 업무협약을 체결했다.

경기경제과학원은 9일 수원 영통 광교테크노밸리 내 바이오센터에서 강원산림과학원과 '산림바이오ㆍ 천연물 산업의 활성화 및 연구협력'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약에 따라 두 기관은 ▲산림 생명자원의 확보와 이용 기반 구축 ▲산업화를 위한 제품화 지원 ▲공동연구 과제 발굴 및 정보교류 등에 관해 상호 협력하게 된다.

이종석 경과원 바이오센터장은 "이번 업무협약을 통해 강원도의 풍부한 산림자원 확보와 기능성이 규명된 자원의 안정적 공급이 기대된다"며 "향후 도내 천연물 관련 기업 제품화 지원과 국내 자생식물의 고부가가치 자원화를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 전했다.

