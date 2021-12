메타 "미얀마 쿠데타 군부 지원 기업 퇴출"

[아시아경제 조유진 기자] 세계 최대 소셜미디어 기업인 메타(옛 페이스북)가 미얀마 쿠데타 군부와 관련된 기업들을 퇴출시켰다.

메타는 8일(현지시간) 보도자료를 내고 미얀마 군부의 플랫폼 이용 금지 조치를 군부가 통제하는 모든 기업으로 확대시킨다고 밝혔다.

메타는 지난 2월 쿠데타가 일어난 뒤 군부와 군부가 통제하는 기관, 언론 등과 연관된 페이스북과 인스타그램 계정을 차단한 바 있다.

메타의 아시아태평양 정책 이사인 라파엘 프랑켈은 이날 성명에서 "계속되고 있는 타트마도(미얀마 군부) 폭력과 인권 침해에 자금을 지원하는 기업에 대한 정보를 국제사회와의 협의를 통해 파악해 이번 조치를 취하게 됐다"고 설명했다.

이번 군부 기업 퇴출 조치는 미얀마의 소수민족인 로힝야족이 페이스북에 집단 학살 방조 책임을 물어 미국과 영국에서 1500억달러(약 177조원) 규모의 손해배상소송을 제기한 뒤 하루 만에 나온 것이다.

미국 로펌 에델슨이 원고를 대리해 미국 캘리포니아주 법원에 이 같은 내용의 집단소송 소장을 접수했고, 이와 별도로 영국 법원에도 소송이 진행중이다.

로힝야족은 소장에서 페이스북이 혐오 발언을 널리 퍼뜨리는 알고리즘을 가동하고 악성 게시물을 내리지 않았다면서, 허위정보와 극단주의 신념을 확산시켜 폭력을 자극해 2017년 미얀마 정부의 로힝야족 학살을 도왔다고 지적했다.

2017년 미얀마 군부는 로힝야족을 탄압하는 과정에서 종족 말살 의도를 갖고 대량 학살과 집단 성폭행을 저질렀다. 이로 인해 1만명 이상이 살해됐고, 미얀마 군부에 쫓겨 74만명은 이웃나라 방글라데시로 대거 피난했다.

페이스북은 미얀마 인구 5400만명 중 절반이 쓰는 소셜미디어로, 미얀마의 유일한 정보 접근 수단인 페이스북에 로힝야족에 대한 혐오 게시글이 도배되면서 참혹한 인종청소의 동력이 됐다는 주장이 국제사회에 제기돼 왔다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr