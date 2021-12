[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 서부소방서(서장 양영규)는 양동시장에서 겨울철 전통시장 화재예방과 자율안전관리 강화를 위해 간담회를 개최했다고 9일 밝혔다.

간담회는 소방, 서구청, 전기·가스안전공사, 양동시장 상인회가 참여한 가운데 양동시장 상인회 사무실에서 개최됐으며, ▲전통시장 안전관리와 화재예방을 위한 당부사항 전달 ▲소방정책 홍보와 최근 개정 법령 공유 ▲건의사항·애로사항 청취와 같은 내용으로 진행됐다.

간담회 종료 후 유관기관과 합동으로 소방, 전기, 가스 분야 등에 대해 전반적인 점검을 실시하고 시장 상인과 시민들을 대상으로 겨울철 화재예방을 위한 점포 점검의 날을 운영했다.

소방서 관계자는 “시민들이 시장을 안전하게 이용하고 상인들이 편안하게 영업을 할 수 있도록 유관기관과의 긴밀한 협력을 바탕으로 안전 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.

