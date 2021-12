곡성군, 2022년도 노인일자리 참여자 모집 나서

사회활동 지원사업, 참여자 총 1377명 모집

[곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자] 전남 곡성군이 오는 12월 15일까지 2022년도 노인일자리 및 사회활동 지원사업 참여자를 모집한다고 9일 밝혔다.

모집 인원은 총 4개 유형 1,377명이다. 공익형 사업으로는 16개 사업 1,122명을 모집하며, 사회서비스형으로는 7개 사업 135명을 모집하고 있다. 그리고 시장형 3개 사업 70명, 취업알선형 3개 사업 50명이다. 각 사업은 11개 읍면사무소와 3개 수행기관((사)대한노인회곡성군지회, (사)곡성군새마을회, 곡성시니어클럽)에서 추진하게 된다.

공익형과 사회서비스형 사업은 만 65세 이상 기초연금 수급자가 신청할 수 있다. 시장형 사업은 만 60세 이상이면 참여가 가능하다. 희망자는 신분증과 주민등록등본을 지참하고 주소지 읍면사무소나 수행기관 3개소에서 정한 모집 장소를 방문해 접수하면 된다.

곡성군은 코로나19 변이종과 돌파감염이 확산되고 있고, 치명률이 높은 고령자의 특성을 고려해 사업 추진에 주의를 기울이고 있다. 코로나19 대응 매뉴얼에 따라 신청자가 밀집되지 않도록 방문 요일을 지정해 신청이 분산될 수 있도록 할 예정이다.

신청 희망자들에게도 마스크 착용 등 각별한 주의가 요구하고 있다. 아울러 신청서를 우선 접수하고 백신 추가 접종(3차 접종)을 완료해야 사업에 참여할 수 있도록 한다는 방침이다.

