▲이명운씨 별세, 이원미(아프리카TV 홍보이사)·이원일(㈜원일사 대표) 씨 부친상 = 8일, 고대안암병원 장례식장 205호, 발인 10일 오전 11시, 장지 수원연화장

