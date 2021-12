카페24, ‘제3회 개발자 세미나’ 개최 …“앱 개발 사례 공유”

[아시아경제 임춘한 기자] 글로벌 전자상거래 플랫폼 카페24는 오는 16일 오후 2시 전자상거래 개발자 생태계 확대를 위한 '제3회 개발자 세미나'를 온라인으로 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 세미나에서는 카페24 스토어 내 인기 애플리케이션(앱)과 개발 성공사례를 공유함으로써 개발자들에게 새로운 기능 개발을 독려하고 성장 비전을 제시할 방침이다.

특히 인공지능(AI), 증강현실(AR) 등 최첨단 기술로 앱을 론칭한 국내외 유망 개발사들이 연사로 나선다. 이스라엘 유수의 IT스타트업을 연계하는 ‘마인드애드’와 이스라엘 개발사 '다이얼로그', 페이스북 공식 마케팅 파트너 ‘유니드컴즈’, AR 기술로 미국 투자 유치에 성공한 ‘로로젬’, 대한민국 인공지능 대상을 수상한 ‘오드컨셉’ 등이 발표를 진행한다.

카페24 관계자는 “카페24 스토어는 쇼핑몰 매출 증진에 필요한 다양한 기능을 선보이는 것은 물론 개발사가 비즈니스를 확대할 수 있도록 돕는 순기능을 하고 있다”며 “앞으로 전자상거래 생태계가 더욱 활성화될 수 있도록 국내외 개발사들과 긴밀한 협력을 지속하겠다”고 말했다.

