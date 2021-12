[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 극단적인 선택을 한 것으로 보이는 남성 3명이 주차된 차량에서 발견돼 경찰이 조사에 나섰다.

9일 부산 금정경찰서에 따르면 지난 8일 오후 1시 11분께 범어사 입구 공영주차장에 주차된 승용차 내에서 50대 1명과 20대 2명이 착화탄을 피우고 숨진 채 발견됐다.

경찰은 다른 경찰청으로부터 공조수사 요청을 받고 수색하다 이들을 찾아냈다.

경찰은 동반 극단행동으로 추정하고 경위를 조사하고 있다.

