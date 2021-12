강동 빛의 다리 '안녕? 강동' 점등 ...강동구가 당신의 안부 묻습니다

12월11~내년 2월13일 안부를 묻고 안녕을 비는 강동 빛의 다리 '안녕? 강동' 운영...빛 터널, 루미나리에, 3D프로펠러 등 다채로운 빛의 향연...12월11일 오후 4시부터 4시간 교통통제, 오후5시30분 안녕 염원하는 점등식 개최

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)는 코로나19의 장기화로 인해 지친 구민들을 위해 12월11일 광진교에서 ‘강동 빛의 다리 '안녕? 강동’ 점등식을 개최한다.

‘강동 빛의 다리’는 광진교 다리 위에서 열리는 축제로 2020년부터 코로나19 상황에 맞춰 광진교를 이용하는 구민 등 보행자를 위한 빛 전시를 운영했다.

올해는 '안녕? 강동」을 콘셉트로 빛 전시와 놀거리 등을 조성하여 누구나 쉬면서 즐길 수 있는 공간으로 운영된다.

강동 빛의 다리 '안녕? 강동’은 코로나19로 그동안 만나기 어려웠던 강동구민이 서로 안부 인사를 전하며 위안과 응원하기 위해 조성, 12월11일부터 내년 2월13일까지 운영된다.

11일 오후 5시30분 광진교 8번가에서 점등식을 하며, 차 없는 거리 광진교 차량 통제는 오후 4시부터 오후 8시까지다.

웅장한 LED 미디어 대북 퍼포먼스로 점등식의 문을 열며 ‘강동 빛의 다리 '안녕? 강동’ 시작을 알리고 겨울 밤 아름답게 빛나는 광진교가 시작된다.

올해는 빛과 관련된 다양한 체험이 마련돼 광진교 방문객의 눈과 귀를 즐겁게 할 예정이다. 강동구 대표 캐릭터 ‘움스 프렌즈’가 건내는 안부 인사로 광진교 남단 입구에서 시작하여 광진교 8번가까지 다채로운 빛과 체험 · 놀이시설로 꾸며진다.

▲손 안 가득히 안부 메시지를 담을 수 있는 ‘라이트 샤워’ ▲최첨단 시스템을 활용한 ‘3D 프로펠러’ ▲동물 모양 ‘루미나리에’ ▲찬란히 빛나는 ‘빛 터널’ 등 새로운 경험을 선사할 다채로운 콘텐츠로 다리 전체가 하나의 빛 전시장으로 조성된다.

이정훈 강동구청장은 “이번 강동 빛의 다리 '안녕? 강동'은 구민이 안부를 전하며 마음 따뜻한 겨울을 보내고, 희망찬 새해맞이를 바라는 마음에서 준비했다”며 “한강 다리 위 아름다운 빛 가운데서 쉼을 얻고 코로나19 장기화로 지친 마음에 위안을 얻길 바란다”고 말했다.

