[김맹녕의 골프영어회화] "twilight green fee가 뭐지?"

트와일라이트(twilight)는 ‘해질녘’이라는 뜻이다.

미국 대다수 골프장, 특히 중소 도시에서 연중 ‘트와일라이트 레이트’를 운영하고 있다(most golf clubs will offer Twilight Golf tee times with discounted green fees throughout the year). 골든타임이 지난 오후 3~4시경 스타트 타임을 설정하고, 골퍼들에게 특별요금으로 개방하는 제도다. 보통 해가 지기 전 3시간 정도 시간이다.

그린피는 반값 이하로 싼 대신 일몰로 인해 13~15번홀에서 거의 끝난다. 18홀 완주가 불가능하다는 이야기다. 스프링클러(sprinkler) 작동, 또는 그린 보수작업 등 플레이 역시 불편함이 있다. 카트를 사용하면 반납 시간이 오후 6시다. 요즘은 아예 ‘super twilight rate’, 즉 9홀만 치는 골퍼를 위한 요금제까지 등장했다. 경비 절감이 매력이다.

싼 요금을 찾아다니는 골퍼를 ‘트와일라이트 헌터(twilight hunter)’라 한다. 트와일라이트 레이트에 대한 정보는 신문에서 쉽게 얻을 수 있다. 예약 시 여러가지 상황을 종합해 실리를 따져야 한다. 무엇보다 그린피가 저렴하고(the green fees are cheaper), 골퍼들이 없어 한가하기 때문에(the courses are quieter) 연습하기(practising on the course) 좋다.

A : Good morning, Hawaii ABC golf club John speaking. How can I help you?(안녕하세요, 하와이 ABC골프장 존입니다. 무엇을 도와드릴까요?)

B : I would like to play 9 holes. Do you have a reduced 9 hole rate?(9홀 특별요금이 있습니까?)

A : I’m afraid not. But we have a twilight rate beginning after 3 o’clock in the afternoon(죄송합니다. 그런 요금은 없고 오후 3시 이후 트와일라이트 요금이 있습니다).

B : Oh, that sounds good. Are there any restrictions?( 아! 그거 좋군요. 어떤 제약이 있습니까?)

A : You can enjoy the reduced green fees, but you will not be able to finish 18 holes because of the sun going down. Also, sprinklers will be operating randomly around the course(할인요금으로 골프를 즐길 수 있지만 일몰로 인해 18홀을 다 돌지못할 수도 있습니다. 코스 곳곳에서 스프링클러가 작동합니다).

B: I see. That does not matter(알겠습니다. 그것은 문제가 되지 않습니다).

글·사진=김맹녕 골프칼럼니스트





