文대통령 "밥이 제일 맛있다던 청년, 함께 꿈을 키워 캐스퍼 열풍"

2021 상생형 지역일자리 포럼 축사…임서정 靑 일자리수석이 축사 대독

[아시아경제 류정민 기자] "다녀보니 너무 좋습니다. 시설 좋고, 사람 좋고, 특히나 밥이 제일 맛있습니다."

문재인 대통령은 8일 서울 웨스틴 조선호텔에서 열린 '2021 상생형 지역일자리 포럼' 축사를 통해 광주형 일자리 공장 준공식에서 들었던 한 청년의 사연을 전했다. 문 대통령의 축사는 임서정 청와대 일자리수석이 대독했다.

문 대통령은 "지난 4월, ‘광주형 일자리’ 공장 준공식에서 들었던 한 청년의 이야기가 기억에 남는다"면서 "나누는 마음이 모이면 그만큼 많은 것이 좋아지는 것 같다. 그렇게 노동자와 기업, 지역민이 함께 꿈을 키웠고, 캐스퍼 열풍이 만들어졌다"고 말했다.

문 대통령은 "상생형 지역일자리는 대한민국 미래 성장전략이며, 우리가 가장 잘할 수 있는 전략"이라고 강조했다.

문 대통령은 "지금 우리는 양보와 협력으로 좋은 일자리를 만들 수 있다는 것을 확인하고 있다. 함께 잘살 수 있다는 믿음으로 이뤄진 전 과정이 훌륭한 상품으로 새로운 역사가 되고 있다"고 말했다.

문 대통령은 "광주에서 시작된 상생형 지역일자리는 이제 전국 8개 지역, 9개 상생 협약으로 이어지고 있다. 노사 간, 원·하청 간, 지역주민과 기업 간 다양한 상생 모델을 개발하고, 51조 원의 투자와 13만 개 일자리를 만들며 지역 경제에 활력을 불어넣고 있다. 전기차 클러스터부터 세계 최대 해상풍력단지까지 우리 경제의 성장동력을 키우고 있다"고 설명했다.

문 대통령은 "길만 찾는다면 정부는 언제든지 전폭 지원할 것"이라며 "혁신적 포용 국가의 미래를 열고 있는 상생형 지역일자리를 응원한다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr