"최대 금융시스템 리스크는 높은 가계 부채·인플레"

한은 '2021년 하반기 시스템 리스크 서베이 결과'

[아시아경제 장세희 기자]가계의 높은 부채 수준이 우리나라 금융시스템 주요 리스크 요인의 상위에 꼽혔다.

한국은행 금융안정국이 8일 발표한 '2021년 하반기 시스템 리스크 서베이 결과'에 따르면, 우리나라 금융시스템의 주요 리스크 요인으로 글로벌 공급망 차질 등에 따른 인플레이션, 가계의 높은 부채 수준, 미국 연방준비제도(Fed)의 테이퍼링 등 통화정책 불확실성 등이 지적됐다.

이번 조사는 국내 금융기관 임직원, 금융업권별 협회 및 금융·경제 연수고 직원, 해외 금융기관 한국 투자 담당자 등 총 80명을 대상으로 지난달 9일부터 22일까지 이뤄졌다.

응답자들은 1순위 리스크 요인으로 가계의 높은 부채 수준(20%)과 글로벌 공급망 차질 등에 따른 인플레이션(20%)을 꼽았다. 이어 Fed의 테이퍼링 등 통화정책 불확실성(7%)이 높게 나타났다.

또 응답자들이 언급한 5개 항목을 단순집계한 응답 빈도수 기준으로는 가계의 높은 부채 수준(53%), 부동산 시장의 불확실성(36%), 장기 시장금리 상승(24%) 등의 순으로 조사됐다.

리스크 요인의 발생 시계와 관련해선 인플레이션, Fed 테이퍼링 등 통화정책 불확실성, 장기금리 상승, 글로벌 자산 가격의 급격한 조정은 대체로 단기(1년 이내), 가계의 높은 부채 수준, 부동산시장의 불확실성 등은 중기(1~3년 사이)에 발생할 가능성이 있는 리스크로 인식됐다.

리스크 발생 시 영향력을 보면 글로벌 공급망 차질 등에 따른 인플레이션은 발생 가능성이 높고, 발생 시 금융시스템에 미칠 영향력도 큰 것으로 나타났다.

한편 우리나라 금융시스템의 안정성에 대한 신뢰도(향후 3년간)는 지난 6월 조사와 마찬가지로 높은 수준으로 조사됐다.

한은은 "우리나라 금융시스템의 안정성 제고를 위해 가계부채에 대한 관리, 코로나19 지원 조치의 질서 있는 정상화, 부동산시장 안정 도모 등이 현시점에서 긴요한 과제라고 응답했다"고 설명했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr