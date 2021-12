소노펫클럽앤리조트, '소노펫 코인'으로 '럭키 버블 이벤트' 시작

[아시아경제 김유리 기자] 소노펫클럽앤리조트 비발디파크는 지난달 출시한 소노펫클럽앤리조트 전용 화폐 '소노펫 코인'

프로모션과 연계해 이달 '럭키 버블 이벤트'를 시작한다고 8일 밝혔다.

'럭키 버블 이벤트'는 소노펫 비발디파크 로비에 마련된 전용 벤딩 머신에 소노펫 코인 1pet(페트)를 넣는 간단한 방식으로 참여할 수 있다. 강아지의 발로 직접 버튼을 누를 수도 있도록 재미있게 디자인된 벤딩 머신에 코인을 투입하면 스크래치 복권이 들어있는 투명 캡슐이 나오고, 복권을 긁어 100% 당첨 경품 아이템을 확인한 후 'Thinking Dog' 데스크에서 경품과 교환하면 된다.

경품으로는 여행 기간 휴대하기 편리한 반려견 사료 샘플 팩부터 반려동물 동반 카페&레스토랑 'Thinking Dog'에서 사용 가능한 음료 및 식사 교환권, 소노펫클럽앤리조트 대표 향을 담은 디퓨저, 소냐르 우산, 소냐르 인형, 펫 타월 등 자체 브랜드(PB) 상품까지 다양하게 준비됐다.

소노펫 코인은 객실 체크인 시 웰컴 코인 1개를 기본으로 받을 수 있고, 비가 오는 날 투숙하는 경우 보너스 코인 1개가 추가 지급된다. 반려견과 함께 명랑 운동회, 1 대 1 행동 상담, 어질리티 클래스 등 다양한 활동에 참여할 경우에도 보상 코인을 획득할 수 있다.

코인은 럭키 버블 이벤트뿐만 아니라 소노펫 코인 존에 전시된 반려동물 관련 제품들을 직접 보고 원하는 종류를 선택한 후 프런트 데스크에서 교환할 떄도 쓸 수 있다.

소노펫 관계자는 "펫코인 획득의 성취감과 더불어 럭키 버블 머신을 통해 반려견과 보호자 모두 더욱 이색적인 즐거움과 추억을 만들었으면 하는 바람으로 이벤트를 마련했다"며 "다양한 소노펫 서비스와 반려동물 제품들을 무료로 알차게 즐길 수 있는 기회이므로 럭키 버블 이벤트의 행운을 꼭 누려보길 바란다"고 말했다.

