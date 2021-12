카카오뱅크, 예·적금 금리 최대 0.40%p 인상

[아시아경제 황윤주 기자] 인터넷 전문은행 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 67,500 전일대비 1,800 등락률 +2.74% 거래량 1,111,423 전일가 65,700 2021.12.07 15:30 장마감 관련기사 내년 역대급 IPO 온다…'뉴머니'의 습격외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아코스피, 외국인·기관 매수세에 2968선 마감…오미크론 우려 해소 영향 close 가 예·적금 금리를 인상한다.

카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 67,500 전일대비 1,800 등락률 +2.74% 거래량 1,111,423 전일가 65,700 2021.12.07 15:30 장마감 관련기사 내년 역대급 IPO 온다…'뉴머니'의 습격외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아코스피, 외국인·기관 매수세에 2968선 마감…오미크론 우려 해소 영향 close 는 8일 신규 가입분부터 예·적금 금리를 최대 0.40%포인트(p) 올려 적용한다고 7일 밝혔다.

정기예금 금리는 만기에 따라 0.20∼0.40%포인트 오른다. 만기 1년 기준 정기예금 금리는 1.50%에서 1.80%로, 2년 기준은 1.55%에서 1.90%로 조정된다.

자유적금의 경우 만기 6개월 상품은 0.20%포인트, 만기 1∼3년 상품은 0.30%포인트 인상된다.

26주 적금 금리는 1.50%에서 0.20%포인트 오른 1.70%로 조정되며, 26주 자동이체 연속 납입에 성공해 우대금리(0.5%포인트)를 적용받으면 연 2.20%까지 이자를 받을 수 있다.

돈을 분리해서 관리할 수 있는 '세이프박스'와 계좌 속 잔돈을 모아 최대 10만원까지 자동으로 저축해주는 '저금통'은 각각 0.20%포인트, 0.10%포인트 인상된다.

한국은행은 지난달 25일 기준금리를 0.75%에서 0.25%포인트 올린 연 1.00%로 결정했다. 이에 시중은행들은 줄줄이 예적금 금리 인상을 발표한 바 있다.

