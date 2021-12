1월 27일 상장 예정

[아시아경제 황윤주 기자] 내년 최대 기업공개(IPO) 대어로 꼽히는 LG에너지솔루션이 공모 규모를 최대 10조원대로 제시했다.

LG에너지솔루션은 7일 일반공모 증자 방식 유상증자를 결정했다고 공시했다.

공모 주식은 신주 3400만주이며 공모가 희망 범위는 25만7000원∼30만원이다. 이에 따른 공모 예정 금액은 최소 8조7380억원에서 최대 10조2000억원이다.

LG에너지솔루션은 다음달 18∼19일 일반 청약을 받고 같은달 27일 상장할 예정이다. 대표 주관사는 KB증권, 모간스탠리다.

