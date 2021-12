효성그룹, 이웃사랑 성금 10억원 기탁

[아시아경제 황윤주 기자] 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 101,500 전일대비 1,000 등락률 +1.00% 거래량 66,947 전일가 100,500 2021.12.07 15:19 장중(20분지연) 관련기사 30대 그룹, ESG 광폭 행보…환경 사업에 153조원 투자 계획효성, '제 22회 보훈문화상' 수상 받아지주사들 올해 주가 성적표 보니...‘두산’이 우등생 close 그룹이 7일 사랑의열매 사회복지공동모금회에 이웃사랑 성금 10억원을 전달했다.

연말을 맞아 지주회사 ㈜효성을 비롯해 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜ 등 5개사가 함께 마련한 성금은 6·25참전용사 주거지원, 경력보유 여성 취업지원, 취약계층의 자립과 생계지원 등에 쓰일 예정이다.

조현준 효성 회장은 "코로나19의 위기 속에서 어려움을 겪고 있는 이웃들이 희망을 가질 수 있도록 따뜻한 온기가 전해졌으면 한다"고 밝혔다.

한편 효성은 '나눔으로 함께 하겠습니다'라는 사회공헌 슬로건 아래 취약계층지원, 문화예술후원, 호국보훈 등 3대 주제를 중심으로 지속가능경영을 위한 적극적인 나눔 활동을 펼쳐왔다.

최근에는 창덕궁 대조전과 희정당 복구 지원 등 문화재 보존에 기여한 공로로 문화재청의 '문화재 사회공헌 우수기업'에 선정된 데 이어, 참전유공자와 보훈가족들을 지원한 공로를 인정받아 국가보훈처로부터 '보훈문화상'을 기업 단독으로 수상했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr