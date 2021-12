코스맥스, 황색 클로렐라 추출물 포함 화장료 조성물 관련 특허권 취득

[아시아경제 공병선 기자] 코스맥스 코스맥스 192820 | 코스피 증권정보 현재가 105,500 전일대비 4,500 등락률 +4.46% 거래량 196,123 전일가 101,000 2021.12.07 15:18 장중(20분지연) 관련기사 코스맥스, 라크리틴 포함 피부장벽 개선 및 보습 증진용 화장료 조성물 관련 특허 취득화장품株 '위드코로나' 화장발 안받네...목표가 줄하향1분에 화장품 1541개 생산에 깜짝 놀란 중국…韓 코스맥스의 힘 close 는 황색 클로렐라 추출물을 포함한 화장료 조성물 관련 특허권을 취득했다고 7일 공시했다.

코스맥스에 따르면 화장료 조성물은 피부 보습 및 피부 장벽 개선 효과를 가지고 있다. 아울러 피부 손상과 상태, 염증성 질환의 예방 및 개선 또는 치료에 유용하게 사용될 것으로 예상된다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr