[프로필] 장덕현 삼성전기 대표이사 사장

삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 179,500 전일대비 500 등락률 +0.28% 거래량 519,891 전일가 179,000 2021.12.07 13:46 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"삼성전기, AR안경 핵심부품 양산‥메타버스 수혜 전망""D램 가격 반등·공급망 이슈 완화…IT 업종 훈풍 기대"[클릭 e종목]삼성전기, MLCC 우려는 지나치다…역사적 하단 close 는 신임 대표이사 사장으로 장덕현 삼성전자 부사장을 선임했다고 7일 밝혔다.

장덕현 신임 사장은 삼성전자 메모리사업부 Solution개발실장과 시스템LSI사업부 LSI개발실장, SOC개발실장, Sensor사업팀장 등을 역임한 반도체 개발 전문가다.

삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 179,500 전일대비 500 등락률 +0.28% 거래량 519,891 전일가 179,000 2021.12.07 13:46 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"삼성전기, AR안경 핵심부품 양산‥메타버스 수혜 전망""D램 가격 반등·공급망 이슈 완화…IT 업종 훈풍 기대"[클릭 e종목]삼성전기, MLCC 우려는 지나치다…역사적 하단 close 측은 메모리·시스템반도체 등 다양한 제품의 기술 리더십을 갖춘 장덕현 신임 사장이 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 179,500 전일대비 500 등락률 +0.28% 거래량 519,891 전일가 179,000 2021.12.07 13:46 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"삼성전기, AR안경 핵심부품 양산‥메타버스 수혜 전망""D램 가격 반등·공급망 이슈 완화…IT 업종 훈풍 기대"[클릭 e종목]삼성전기, MLCC 우려는 지나치다…역사적 하단 close 의 글로벌 톱 부품회사로의 성장에 기여할 것으로 기대된다고 설명했다.

△ 1964년생 △ 서울대 전자공학 학·석사 / 플로리다대 전자공학 박사

△ 주요 경력

- 2020.12 ~ 현재 삼성전자 S.LSI사업부 Sensor사업팀장

- 2020. 1 ~ 2020.12 삼성전자 S.LSI사업부 SOC개발실장

- 2017.11 ~ 2020. 1 삼성전자 S.LSI사업부 SOC개발실장 겸)부품플랫폼사업팀장

- 2015.12 ~ 2017.11 삼성전자 S.LSI사업부 LSI개발실장

- 2013.12 ~ 2015.12 삼성전자 메모리사업부 Solution개발실장

- 2012.12 ~ 2013.12 삼성전자 메모리사업부 Flash개발실 담당임원

- 2009. 2 ~ 2012.12 삼성전자 메모리사업부 Controller개발팀장

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr