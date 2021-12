대선판은 'AI' 경쟁 중… 김동연 'AI 대변인' 인재 영입 1호 발표

AI 아바타가 논평 쓰고, 유세 다니고

[아시아경제 박준이 기자] 김동연 새로운물결 창당준비위원장이 영입 인재 1,2호를 ‘인공지능(AI) 아바타’로 골랐다.

김 위원장은 7일 국회에서 기자회견을 열고 AI 대변인 ‘에이디(aidy)’와 AI 아바타 ‘윈디(windy)’를 인재 1,2호로 소개했다. 젊은 남성의 모습을 한 에이디는 시연 영상에서 "1회성 상징이나 가십거리 스캔들이 난무하는 인재 영입은 이제 식상한 보여주기식 정치쇼에 불과하다"며 "김 위원장은 4차 산업혁명과 디지털 시대에 맞는 인재 영입을 시도한다"는 내용의 논평을 발표했다. 김 위원장의 모습을 딴 윈디는 "김 위원장의 철학과 비전을 공유할 것"이라고 했다.

김 위원장 측은 AI 대변인에게 논평·질의 응답 등 역할을 맡길 계획이다. 김 위원장은 "한국 정치는 천문학적인 돈을 쏟아부으며 국민의 짐이 된 지 오래다. 에이디는 기존의 선거 비용을 획기적으로 줄이는 시도"라고 설명했다.

전날 선거대책위원회를 출범시킨 윤석열 국민의힘 대선후보도 ‘AI 윤석열’을 선보인 바 있다. 윤 후보와 똑같은 모습으로 나타난 AI 윤석열은 "윤 후보가 열어갈 대한민국의 새로운 미래와 도전을 상징한다. 선거 혁신의 시작이기도 하다"고 말했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr