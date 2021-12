서울 학생 확진자 1450명…조희연 "초·중학생 확진자 급증"(종합)

학생 확진자는 1450명, 전주보다 360명 증가

9일까지 백신 수요조사 후 학교·보건소 단체접종 추진

확진자 초등학교 793명, 중학교 359명 순으로 많아

서울에서 일주일 간 발생한 학생 확진자는 1450명으로 전주보다 360명 늘었다. 교육당국은 자가진단 앱에서 접종 희망 조사를 진행중이며 기말고사가 끝나면 학교나 보건소에서 단체 접종을 시행하기로 했다.

7일 서울시교육청에 따르면 지난달 29일부터 5일까지 서울에서 발생한 유·초·중·고등학생 확진자는 1450명, 교직원 확진자는 104명으로 집계됐다.

조희연 서울시교육감은 이날 브리핑에서 "6일부터 1월2일까지 4주간 특별방역대책기간에 학교의 기말고사, 대입정시 원서 접수 등 등교를 필요로 하는 일정이 남아있어 교내감염 확산 차단에 대응하고 있다"며 "고등학생보다 초·중학생 확진자가 급증하고 있어 학생과 학부모의 지혜와 협조가 필요하다"고 말했다.

학생 중 교내에서 감염된 인원은 363명으로 전주 대비 5.9%(155명) 증가했다. 학생 감염 경로는 가족 감염(36.0%, 559명)이 가장 많고 교내감염이(25.0%, 388명) 그 다음으로 많다. 교외감염(7.0%, 110명)이 가장 적고 감염경로가 불분명한 경우는 32.0%(497명)다.

학교급별 확진자 수는 ▲초등학교 793명 ▲중학교 359명 ▲고등학교 1~2학년 140명 ▲유치원 114명 ▲고3 29명이다. 초등학생 확진자 수는 전주보다 248명, 중학생은 40명, 고1·2는 30명 증가했다. 유치원생은 49명 늘었다.

학교급별 감염 비율도 초등학교(55.3%)가 가장 높고 중학교(25.0%)가 그 다음으로 많다. 고1·2(9.8%), 유치원(7.9%) 순이다. 서울시 확진자 대비 학생 확진 비율은 11.9%로 전주(10.4%)보다 상승했다.

전체 확진자 중에서는 초등학생 비율이 높게 나타나고 있으나 동일 학교급 내에서 확진자 비율은 중학생이 조금 더 높은 것으로 나타났다. 초등학생은 숫자 자체가 중·고교생을 합한 규모와 비슷해 확진자 규모가 많아 보이는 효과가 있다. 교육부 자료에 따르면 중학생 확진자는 11월 5주 기준 10만명당 10.6명, 초등학생은 10만명당 10.3명이다.

교육부와 시도교육청은 오는 8일까지 학교 단위 접종에 대한 수요조사를 실시하고 13일부터 학교단위 접종을 진행한다. 시교육청은 2차 접종 시기가 방학과 겹칠 수 있어 이에 대한 대응책도 마련하고 있다.

조 교육감은 "정부 방침에 따라 접종을 희망하는 소아·청소년에게 백신 접종 편의를 제공하기 위한 다양한 접종 방식을 지원하려고 한다"며 "학사일정과 건강상태, 지역 여건을 고려해 접종할 수 있도록 지자체와 학교 등과 긴밀히 협의하겠다"고 말했다.

그는 이어 "접종편의성을 높이기 위해 접종기관에서 학교 방문접종 또는 고3처럼 보건소 등을 단체 방문하는 방안 등을 추진할 것"이라고 말했다.

2월1일부터 12~17세 대상으로도 학원이나 도서관 등 다중이용시설에서도 백신패스가 의무화된다. 학부모들은 백신패스 시행이 학습권을 침해하고 사실상 접종을 강요하는 조치라며 반발하고 있다.

조 교육감은 "24일까지 1차 접종을 마치면 3주간 접종 간격을 두면 2월1일 백신패스 적용에 큰 무리가 없을 것이라 생각한다. 접종 편의 제공 기간을 늘리는 것은 가능할 것"이라고 말했다.

오정훈 서울시교육청 체육건강문화예술과장은 "백신 접종확대나 방역패스도 학습권보다는 (감염으로부터) 보호라는 공익성이 크기 때문에 이런 대책들이 나오는 것 같다"며 "기저질환 잇는 소아청소년의 경우는 확진될 경우 중증으로 갈 가능성 높아 이부분에 무게중심을 둔 것"이라고 설명했다.

교육부와 시도교육청 모두 확진자가 늘어나더라도 등교수업 방침은 유지하겠다는 입장이다. 원격수업 장기화로 인한 학습결손이나 정서·사회성 등을 고려해야한다는 이유다.

고효선 서울시교육청 교육정책국장은 "학생들이 2년간 코로나19로 학습권이나 생활태도 등 여러 면에서 어려움이 있었기 때문에 등교에 대한 욕구가 있는 것도 사실"이라며 "다만 학교는 나오더라도 상황이 엄중해진만큼 대면이나 모둠활동, 체험활동은 제약을 강화하고 자제해달라고 강력하게 요청했다"고 말했다.

고 국장은 "학교에서 확진자가 나왔거나 지역 확진자가 급증할 경우 학교에서 원격수업 원칙을 정할 때 최초 5일은 학교장 자율 판단으로 원격수업 전환이 가능하다"며 "5~10일 이내는 교육청에 보고, 10일 이상은 교육청과 협의하에 원격수업 전환이 가능하다"고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr