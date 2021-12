GS칼텍스, 협력사와 에너지 설비 국산화…협력사 매출 109억 ↑

생기원과 함께 ‘2021년 생산성 혁신 고투게더’ 성과 보고

올해 협력사 매출 증대 109억원, 비용절감 24억원 성과

[아시아경제 황윤주 기자] GS칼텍스가 올해도 협력사와 함께 에너지 설비 국산화를 위한 기술 개발에 나섰다. GS칼텍스 덕분에 협력사들은 총 100억원이 넘는 매출 증가를 기록했다.

GS칼텍스는 7일 서울 서초구 엘타워에서 협력사 관계자, 과제별 기술멘토, 한국생산기술연구원 및 GS칼텍스 관계자 등 30여명이 참석한 가운데 '2021년 생산성 혁신 고 투게더 지원사업' 성과보고회를 개최했다.

생산성 혁신 고 투게더 지원사업은 대기업이 축적한 제조기술력을 기반으로 협력사의 연구개발 지원 및 소요 비용을 출연하고 한국생산기술연구원이 주관하여 중소기업의 연구개발(R&D) 역량 향상을 지원하는 프로젝트이다.

이날 성과보고회에서는 GS칼텍스가 올해 지원한 8개 협력업체의 개발구매 과제 4개, R&D 과제 4개 및 컨설팅 과제 1개 등 총 9개 과제에 대한 진행 경과를 살펴보고 혁신활동 성과를 공유했다.

이번 프로젝트를 통해 동양화공기계는 해외 의존도가 높은 플랜트용 고압다단펌프 시제품을 생산하고 신뢰성 검증을 거쳐 국산화 제품 추진에 성공했다. 그 결과 특허 출원을 통한 지적재산권 확보뿐만 아니라 매출증대 80억원, 비용절감 5억원의 성과를 냈다. 또 R&D 과제에서 배관검사 전문기업 코인즈는 해외 제품에 의존했던 저압 배관 차단 기술과 장비를 개발했다.

GS칼텍스는 한국생산기술연구원과 함께 올해 8개 기업의 9개 사업 지원을 통해 협력사 매출증대 109억원, 비용절감 24억원의 가시적인 성과를 거두었으며, 지난 6년간 36개 기업을 대상으로 59개 사업 지원을 통해 협력사 매출증대 600억원, 비용절감 124억원의 성과 창출을 기록했다.

GS칼텍스는 지난 2016년부터 지원사업에 참여하여 단순 소요 비용 출연을 넘어 시험·기술자료 제공 등 지원을 통해 협력사 R&D역량을 강화, 특히 GS칼텍스가 구매 계획 중인 기술·제품·용역 개발을 지원하는 등 협력사 경쟁력 강화를 위한 실질적인 지원을 위해 노력을 해오고 있다.

정용한 GS칼텍스 전략구매부문장은 "탄소중립으로 산업기반의 변화가 이루어져 공급망의 경쟁력 향상이 더욱 절실한 과제가 되었다"며 "ESG(환경·사회·지배구조)전반의 경쟁력 강화를 위하여 협력사와 함께 공동의 노력을 지속 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

