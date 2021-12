오리온, 베트남 견과시장 진출…'쏙포' 출시

베트남 견과 시장 1조5000억원 규모

편의점 채널 중심으로 판매 확대

[아시아경제 임혜선 기자] 오리온이 베트남 견과 시장에 본격 진출한다.

오리온은 베트남에서 신규 견과 브랜드 ‘쏙포’(S?c Ph?)를 출시했다고 7일 밝혔다. ‘쏙포’는 베트남어로 다람쥐를 뜻하는 ‘S?c’과 도시를 의미하는 ‘Ph?’를 결합한 ‘도시다람쥐’라는 뜻이다. 베트남이 주산지인 캐슈너트와 현지에서 큰 폭으로 소비가 늘고 있는 아몬드를 견과 원물로 선정했다. 캐슈너트, 아몬드를 구워내 고소한 맛을 높였고, 시럽으로 코팅한 후 시즈닝을 더하는 차별화된 맛 코팅 기술을 접목해 바삭한 식감을 살린 것이 특징이다. 제품은 ‘치즈맛’, ‘김맛’, ‘허니버터맛’, ‘사테소스맛’ 등으로 구성됐다.

오리온이 베트남 견과 시장에 주목한 이유는 코로나19 사태 장기화로 집에서 머무는 시간이 늘고 건강에 대한 관심이 많아지면서 베트남의 견과류 판매량이 증가했기 때문이다. 지난해 기준 베트남 현지 견과류 소매시장 규모는 연간 1조5000억 원에 달한다. 최근 7년 중 가장 높은 6.1%의 성장률을 기록했다. 특히 젊은층을 중심으로 사회관계망서비스(SNS)에서 견과류 등을 활용한 건강식단을 활발히 공유하고, 간식으로 선택하는 소비자가 늘고 있다는 점도 주요 출시 배경이다.

전통적으로 베트남에서는 최대 명절인 ‘뗏’(Tet, 설) 기간에 가족, 지인들과 모여 견과류 등 간단한 간식을 곁들이면서 차와 술을 즐기는 문화가 있다. 오리온은 뗏을 앞두고 현지에서 급성장하고 있는 편의점 채널을 중심으로 판매를 확대해 나간다는 계획이다.

오리온 관계자는 “베트남에서 2019년 쌀과자, 양산빵 등으로 카테고리를 확장하며 신성장동력을 마련한 데 이어 견과 시장까지 진출하게 됐다”며 “오리온만의 차별화된 제품 개발 역량과 브랜드 파워를 바탕으로 카테고리를 지속 확대해 베트남 1위 종합식품기업으로 도약해 나갈 것”이라고 말했다.

