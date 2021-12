중국 "美, 베이징 올림픽 외교보이콧 하면 반격 조치"

[아시아경제 송승섭 기자]중국 외교부기 미국의 이른바 ‘외교적 보이콧’에 강하게 반발하며 맞대응 조치를 시사했다. 중국 정부는 그간 ‘올림픽은 선수의 축제이며 스포츠의 정치화에 반대한다’는 입장이었다.

6일 주요 외신에 따르면 자오리젠 중국 외교부 대변인은 “스포츠 정치화를 그만두고 베이징동계올림픽에 대한 이른바 '외교적 보이콧'을 중지해야 한다”며 “중·미 관계 중요 영역에서의 대화와 협력에 영향을 주지 않도록 해야 한다”고 경고했다. 그러면서 “만약 미국이 독단적으로 행동한다면 중국은 반드시 반격하는 조치를 결연하게 취할 것”이라고 강조했다.

조 바이든 미국 대통령은 오는 2022년 중국 베이징 동계올림픽 참석 여부를 두고 외교적으로 보이콧하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 미국 선수들은 예정대로 참석하지만, 정치인 참석 등은 하지 않는 방식이 거론된다.

한편 미 외신에 따르면 미국은 이번주 내로 외교적 보이콧 여부를 공식 발표할 예정이다.

