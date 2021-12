경남도, '2021 의료급여사업 평가' 우수기관 선정

도내 통영시, 거제시, 의령군, 고성군도 함께 선정돼



통영시 의료급여관리사 김영남 씨는 유공자로 뽑혀

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도는 보건복지부 주관하는 '2021년 의료급여사업 평가'에서 경남도와 4개의 시·군(통영, 거제, 의령, 고성)은 우수기관으로, 통영시 의료급여관리사 1명은 유공자로 선정됐다고 6일 밝혔다.

보건복지부는 의료급여사업 종사자 사기 진작 및 제도 운영 내실화를 위해 매년 사업 운영 평가를 통해 우수기관과 유공자를 발굴·포상하고 있다.

이번 평가는 지난해 7월부터 올해 6월까지 의료급여대상자 사례관리, 장기입원 관리, 사례관리사 업무 안정화, 의료급여 재정관리 적정성 등을 중점적으로 평가했다.

경남도는 시·군, 요양병원·건강보험심사평가원 등 관계기관과 긴밀한 협조체계를 바탕으로 비대면 합동 중재를 추진해 장기입원자를 체계적으로 관리한 점 등에서 좋은 평가를 받아 광역자치단체 중 우수기관으로 선정됐다.

기초자치단체 중 우수기관으로는 통영시, 거제시, 의령군, 고성군이 선정돼 전국 최다 수상하는 쾌거를 거뒀다.

이외에도 통영시 의료급여관리사 김영남 씨는 의료급여 과다이용자 및 장기입원자 등에게 개별 사례관리를 통해 자가 건강 능력을 향상하고, 올바른 의료이용을 유도해 의료급여 재정의 효율적 관리에 이바지한 공로를 인정받아 유공자로 선정됐다.

권양근 복지보건국장은 "내년에도 의료급여 수급자분들의 합리적인 의료 이용을 유도할 수 있도록 사업의 내실을 다지겠다"며 "시·군과 협업해 지역 여건에 맞는 예방적 건강관리사업을 활성화해 나가겠다"라고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr