해수부, 내년 어촌뉴딜300 대상지 50곳 선정…총 300곳 지정

"2024년까지 3조원 투입해 어촌환경 개선"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 해양수산부는 '2022년도 어촌 뉴딜 300사업' 신규대상지로 전국 50개 항·포구와 어촌마을을 선정했다고 6일 밝혔다.

지역별로는 전남 16곳, 경남 8곳, 충남 7곳, 경북 3곳, 강원 3곳, 전북 3곳, 제주 3곳, 인천 3곳, 부산 2곳, 경기 1곳, 울산 1곳이 선정됐다. 사업비는 1곳당 평균 100억원으로, 3년간 총 5000억원이 투입된다. 2024년까지 3조원을 투입해 어촌이 보유한 핵심 자원을 활용해 차별화된 콘텐츠를 발굴하고 어촌·어항 현대화를 통해 해양 관광을 활성화하는 사업이다. 이번 선정으로 해수부가 2019년부터 추진한 어촌 뉴딜 300 사업의 대상지가 모두 결정됐다.

내년에 시작되는 사업은 크게 지역 밀착형 생활 사회간접자본(SOC) 공급, 지역자원을 활용한 어촌특화개발, 지역재생을 통한 어촌마을 살리기를 목표로 진행된다.

지역 밀착형 생활 SOC 공급의 대표 지역은 전남 신안군 병풍항과 고성군 좌부천항이다.낙후된 어촌의 해상교통 인프라를 개선하기 위해 선착장이 보강되고, 대합실이 확충된다. 안전 시설을 포함한 주민 편의시설이 조성된다. 지역자원을 활용한 어촌특화개발지역으로는 경남 고성군 포교항, 인천 강화군 외포항 등이 선정됐다. 어촌의 자연경관과 문화유산, 지역특산물 등을 활용해 차별화된 특화사업을 발굴하고, 지역의 새로운 소득기반을 창출하는 것이 사업의 핵심 내용이다. 인구 감소와 노령화 등으로 침체된 어촌에 창업플랫폼과 귀어인 유입 촉진을 위한 기반시설을 확충하는 지역재생 사업도 실시된다. 충남 태안군 학암포항과 서천군 다사항 등이 대표 선정지다.

해수부는 어촌 뉴딜 300 사업 이후 내년부터 신규 인구 유입, 어촌 생활서비스 지원을 강화한 '포스트 어촌뉴딜' 시범사업도 추진한다. 문성혁 해수부 장관은 "어촌 뉴딜 300 사업을 내실 있게 추진해 어촌·어항 재생기반을 성공적으로 구축하고 어촌에 활력을 불어넣을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

