美 헤지펀드 거물 달리오, 中 관련 발언으로 구설수

[아시아경제 박병희 기자] 세계 최대 헤지펀드 브리지워터 어소시에이츠의 레이 달리오 창업자가 중국을 '엄격한 부모(strict parent)'에 비유했다가 논란이 일자 해명에 나섰다.

5일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 달리오는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 중국에 대한 자신의 발언에 오해가 있다는 입장을 밝혔다. 달리오는 지난 주말 CNBC와의 인터뷰에서 중국 투자에 대한 질문에 적당히 대답하는 바람에 자신의 의도가 잘못 전달됐다고 주장했다.

CNBC와의 인터뷰에서 달리오는 반 체제 인사의 실종에 대한 질문을 받은 뒤 중국을 엄격한 부모에 비유했다.

달리오는 논란이 일자 SNS에 엄격한 부모에 비유한 것이 중국의 인권을 무시해서가 아니다라고 설명했다. 다만 중국 정부의 통치를 유교적인 가족 관계와 비교해 설명하는 과정이었다고 밝혔다. 달리오는 유교적 사상과 연관지은 이유는 쉽게 설명하기 위한 목적이었다며 인터뷰 당시 이해하는 것과 동의하는 것이 다르다는 점을 간과했다고 덧붙였다.

앞서 지난주 달리오는 CNBC와 인터뷰에서 중국 투자와 인권 문제 관련 질문에 대해 "중국은 상명하복식(top-down) 나라로서 엄격한 부모처럼 행동한다"고 밝혔다. 또 자신은 자신이 투자하는 모든 나라의 정치 상황에 대해 전문가가 될 수는 없다며 "미국에서 인권 문제나 다른 사안이 있다고 내가 미국에 투자하지 말아야 하느냐"고 반문했다.

밋 롬니 공화당 상원의원은 달리오의 발언이 알려진 직후 중국에 대한 그의 투자는 "서글픈 도덕적 타락"이라고 비난했다.

앞서 미국 최대 은행 JP모건 체이스의 제이미 다이먼 회장 겸 최고경영자(CEO)도 중국 관련 발언으로 논란이 일자 해명에 나선 바 있다.

다이먼 회장은 지난달 23일 보스턴칼리지 최고경영자 클럽 패널 토론에서 "중국 공산당 창당과 JP모건의 중국 진출이 똑같이 100주년을 맞았다"며 "중국 공산당보다 JP모건이 더 오래 살아남을 것"이라고 말했다. 다이먼 회장은 "중국에서는 이런 말을 할 수 없다. 그들이 어떻게든 듣고 있을 것"이라고 덧붙였다.

다이먼 회장은 다음날 곧바로 성명을 내고 "JP모간이 중국 공산당보다 더 오래 갈 것이라는 발언을 후회한다"며 "JO모건의 힘과 지속가능성을 강조하기 위한 말"이었다고 해명했다.

