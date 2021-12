중진공-HACCP인증원, K푸드 경쟁력 강화 지원 '맞손'

식품 분야 디지털 전환·탄소중립 지원 업무협약 체결

스마트공장·스마트HACCP 도입…공동연구·신규사업 추진 등 협업

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 6일 한국식품안전관리인증원(원장 조기원, 이하 HACCP인증원)과 K푸드의 경쟁력 강화를 위한 '식품 분야 디지털 전환 및 탄소중립 지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

양측은 식품 분야 중소벤처기업 디지털 전환 지원을 위해 스마트공장도입·사후관리, 스마트HACCP 도입에 협력하고 양 기관의 사업 현황과 데이터 공유를 통한 통합 지원 체계를 구축하기로 했다. 또한 식품업종 공동연구와 성과분석, 진단평가모형 개발 등 신규 사업을 추진해 경쟁력을 확보하고 지속성장 기반을 마련한다는 계획이다.

이에 앞서 중진공은 지난 8월 식품 업종의 디지털 전환 성과에 대한 연구용역을 진행했다. 그 결과 식품제조업 기업의 스마트공장 도입 전후 매출액 증가율은 13.9%로, 일반제조업 3.42% 대비 높게 나타났다. 식품 업종만을 비교해봐도 도입기업의 5년간 연평균복합성장률과 고용률이 미도입기업보다 양호한 것으로 확인되는 등 식품 업종이 디지털 전환에 따른 효과가 큰 것으로 나타났다.

김학도 이사장은 "디지털 전환에 따른 성과 향상 수준이 타업종 대비 높지만 식품 제조기업 중 스마트공장 도입기업 비중은 1.78%로 낮은 수준"이라며 "중진공은 스마트공장 사후관리 등 다양한 사업들을 업종 특성에 맞게 맞춤형으로 연계 지원해 정책 지원 효과성을 높이고, 중소기업의 디지털 전환과 탄소중립을 이끌겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr