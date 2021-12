"프리미엄부터 가성비까지" 롯데百, 연말 와인 행사

롯데百, 연간 와인 매출 20% 이상 연말 집중

와인 전문 바이어 추천하는 가성비 톱5·프리미엄 톱5

5대 샤또 올드 빈티지와인 특가전, 영화 '킹스맨:퍼스트 에이전트' 와인 단독 판매

[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점이 연말 대대적인 와인 행사에 나선다. 연간 와인 매출의 20% 이상이 집중되는 연말을 맞아 프리미엄 와인과 가성비 와인 각각 '톱5'를 선정, 고객에게 소개하고 가격 할인도 진행한다.

롯데백화점은 와인 전문 바이어(상품기획자)가 고객 구매데이터를 분석해 선정한 '바이어 추천 톱10 와인'을 선보인다고 6일 밝혔다. 이달 올드 빈티지와인 특가전과 한정판 와인 행사도 선보인다.

가성비 톱5 와인으로는 신퀀타 꼴레지오네(이태리), 데마르티노 레가도 카베르네 소비뇽(칠레), 사쎄오 프리미티보(이태리), 인비보 사라 제시카 파커 말보로 소비뇽블랑(뉴질랜드), 드 샹세니 크레망 루아르 브뤼 NV(프랑스)를 선정했다. 올해 가장 사랑받은 3만~5만원대 데일리 와인 중 높은 가성비를 갖춘 제품을 레드와 화이트, 스파클링 와인까지 다양하게 선별했다.

프리미엄 톱5 와인으로는 브라이언트 패밀리 빈야드 카베르네 소비뇽(미국), 하이츠셀라 나파밸리 카베르네 소비뇽(미국), 그랜트 버지 메샤크 쉬라즈(호주), 피에르 지모네 스페셜 클럽 그랑 떼루아 샤르도네 블랑 드 블랑 2014(프랑스), 파이퍼 하이직 레어(프랑스)를 추천했다. 미국의 대표적인 컬트와인 생산자의 와인을 비롯해 유명 평가기관(와인스팩테이터)에서 우수한 평가를 받은 레드와인과 고급 부띠끄 샴페인 등을 다양하게 선정했다.

롯데백화점은 올드 빈티지와인 특가전을 열고, 롯데백화점에서만 구매할 수 있는 한정판 와인도 선보인다. 오는 31일까지 프랑스 와인 산지 보르도의 1등급 빈티지 와인 한정판 특별전을 진행한다. 샤또 라뚜르 2004·2013 및 샤또 라피트 로췰드 2001·2002 를 포함한 '5대 샤또' 빈티지 와인을 기존 행사가에서 20% 이상 할인된 가격에 구매할 수 있다. 롯데백화점 본점, 잠실점, 강남점, 인천터미널점, 동탄점 와인매장에서 선착순으로 각 1병씩 한정판매한다. 자세한 내용은 롯데백화점 앱(애플리케이션) 및 매장 내 고지물을 통해 확인할 수 있다.

영화 '킹스맨 : 퍼스트 에이전트' 개봉일에 맞춰 전세계에서 500병 한정으로 출시되는 '킹스맨 센튜리 에디션 1919'를 국내 단독으로 판매한다. 약 200년 역사를 지닌 포르투갈의 와이너리 '호세 마리아 디 폰세카'에서 생산한 100년 오크 숙성 빈티지 와인이다. 부드럽고 균형잡힌 산도와 풍부한 과일 맛, 신선한 단맛이 조화된 깊고 진한 여운을 느낄 수 있다. 국내에 20여병만 배정될 예정이며 롯데백화점에서만 내년 1월10일까지 100% 사전 예약을 통해 구입할 수 있다.

올해 롯데백화점 와인 상품군 매출은 1~11월 전년대비 약 15% 신장했다. 3만~4만원대의 가성비 데일리 와인과 수백만원을 호가하는 올드빈티지 고가와인까지 고른 성장세를 보였다. 박화선 롯데백화점 주류 바이어는 "연중 와인 판매량의 20% 이상이 집중되는 12월을 맞아 '바이어 추천 톱10 와인'을 기획했다"며 "롯데백화점에서 추천하는 와인으로 올 한해 고마운 이들에게 감사의 선물을 전하는 따뜻한 12월이 되길 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr