심상정-안철수, 6일 회동…제3지대 공조 시동

[아시아경제 송승윤 기자] 정의당 심상정 대선 후보와 국민의당 안철수 후보가 6일 회동을 갖고 정치 현안을 논의할 전망이다.

심 후보는 5일 'MBN 정운갑의 집중분석'에 출연해 더불어민주당 이재명 대선 후보와 국민의힘 윤석열 대선 후보를 두고 "선진국 같았으면 이 정도의 도덕적 결함과 사법적 문제 의혹만 가지고도 사실 사퇴해야 할 분들"이라고 비판했다.

이어 "양당 체제가 계속 지속되다 보니까 '내가 당신보다 더 낫다', 이거 가지고 차악의 선택을 국민들에게 강요하고 있는데 우리 국민들이 이번 대선만큼은 그렇게 호락호락하지 않으실 것"이라고 말했다.

심 후보와 안 후보는 6일 오후 2시께 국회 밖 모처에서 회동하기로 합의하고 세부적인 의제를 협의하고 있다. 큰 틀에선 ▲양당 체제 종식을 위한 정치개혁 과제 ▲거대 양당 후보들이 얽혀있는 '쌍특검'(대장동·고발사주 의혹 특검) 도입 ▲대선 정책 공조 등이 논의될 것으로 보인다.

두 후보는 이후에도 몇 차례 더 회동을 갖고 연대에 나설 전망이다. 다만 양측 모두 단일화 논의는 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 심 후보는 이날 방송 인터뷰에서 "단일화는 지지자들의 동의와 국민의 격려가 있어야 하는데. 안 후보님과 저는 노선과 지지기반이 좀 차이가 있지 않으냐"고 밝혔다.

두 후보는 이번 회동을 기점으로 다른 제3지대 후보들과의 만남도 시작할 것으로 보인다. 심 후보는 이날 "제가 구상하는 제3지대는 다음 대통령, 차기 정부가 해야 할 핵심 과제를 중심으로 세력을 규합하겠다는 생각"이라며 "누구를 배제하고 누구를 앞세우고 이런 게 아니고 순차적으로 다 만나 뵐 생각"이라고 했다.

그는 또 "녹색 통합, 진보연대, 중도 공조라는 세 가지 연대 전략으로 제3지대 구축을 모색하고 있다"며 추후 원외정당, 시민단체 등과의 연대 확장 의사를 밝혔다.

