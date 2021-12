[아시아경제 지연진 기자]고승범 금융위원장은 "공매도 전면 재개는 MSCI 선진지수 편입 등을 위해서 언젠가는 가야 될 길이라고 생각한다"고 밝혔다.

고 위원장은 지난 3일 비대면 기자간담회를 통해 "공매도 부분 재개 조치는 시장에서 잘 안착되고 있다는 평가를 받고 있는 것으로 알고있다"면서 이같이 밝혔다.

그는 다만 "공매도 재개는 두 가지 방향에서의 효과나 시장상황 등을 종합적으로 감안해야 될 것"이라며 "추후에 공매도 재개 방법, 시기 등은 앞으로 검토를 할 것이라는 기존 입장에서 변화가 없다"고 말했다. 이어 "기재부하고 공매도 재개 시기와 관련해서아직 논의하지 않았다"고 부연했다.

앞서 정부는 지난해 코로나19 사태로 공매도를 전면 금지했다 올해 5월3일 코스피200과 코스피150 종목을 대상으로 공매도를 부분 재개한바 있다.

