[포토](사)희망을나누는사람들, 금천구 저소득층에 마스크 후원

톱텍 후원한 마스크 25만6000장(8000만 원 상당), 저소득 이웃에 전달

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 3일 ‘(사)희망을나누는사람들’이 지역 취약계층 주민들이 코로나19를 무사히 극복할 수 있도록 톱텍이 후원한 마스크 25만6000장(8000만 원 상당)을 기탁했다고 밝혔다.

후원 물품은 사회복지시설 및 기관 등을 통해 금천구 지역 저소득 이웃에게 전달될 예정이다.

(사)희망을나누는사람들은 지역연계를 통해 취약계층 아동·청소년들을 위한 장학사업을 진행, 소외계층을 위해 생필품, 마스크 등 다양한 지원 사업을 전국적으로 추진해 오고 있다. 이번에도 약 2000만 장 마스크를 전국 17개 시군구 지자체에 배부한다.

유성훈 금천구청장은 “이번 후원 물품이 코로나19로 지쳐있는 저소득층에게 많은 힘이 될 것”이라며 “지속적으로 나눔을 실천하고 있는 ‘(사)희망을나누는사람들’에 감사드린다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr