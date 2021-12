하나금융, ‘자원봉사자의 날’ 자원봉사대상 대통령 표창 수상

[아시아경제 성기호 기자] 하나금융그룹은 ‘자원봉사자의 날’을 맞아 행정안전부, 한국자원봉사협의회, 한국자원봉사센터협회가 공동 주최한 ‘2021년 전국자원봉사자대회’에서 민간기업 중 유일하게 대통령 표창을 수상하는 영예를 안았다고 5일 밝혔다.

5일은 UN에서 제정한 ‘세계 자원봉사자의 날’로 정부는 매년 이 날을 기념해 오랜 기간 사회에 봉사하고 이웃사랑을 실천해 온 자원봉사자를 발굴해 ‘대한민국 자원봉사대상’을 수여함으로써 그간의 헌신과 노고에 감사를 표해왔다.

하나금융그룹은 ▲ 코로나19 극복 동참을 위해 그룹 연수원인 하나글로벌캠퍼스를 생활치료센터로 제공 ▲ 지역사회 균형발전 및 취약계층 지원을 위한 국공립 어린이집 건립 지원 ▲ 재난구호 지원을 위한 이동급식차량 구매 지원 ▲ 임직원과 손님이 함께 참여한 행복 나눔 봉사활동 등 다양한 노력을 인정받아 대통령 표창을 수상했다.

하나금융그룹 관계자는 “자원봉사자의 날을 맞아 뜻 깊은 상을 수상하게 되어 기쁘고 감사하다”며 “앞으로도 하나금융그룹은 그룹 ESG 비전의 실천을 위한 다양한 노력을 통해 함께 성장하며 행복을 나누는 금융을 이루기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

