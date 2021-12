서울시-SKT, 접종 후 이상 반응 AI가 신속 확인 '누구 백신 케어콜' 도입…13개구 우선 추진

코로나19 백신 접종 후 이상반응 신고자에게 AI가 전화, 모니터링하고 대응방법 안내

도봉구 10월 시범실시 만족도 높아…서울시-SKT 업무협약 체결

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 코로나19 예방접종 후 이상반응자에 대한 신속한 모니터링과 자치구의 효율적인 업무 경감을 위해 접종 후 이상반응 인공지능(AI) 전화안내 서비스인 '누구 백신 케어콜'을 도입한다고 6일 밝혔다. 13개구 12월부터 우선 추진하고 전 자치구로 확대할 계획이다.

‘누구 백신 케어콜’ 서비스는 보건소 담당자가 시스템에 접종 후 이상반응 신고자의 정보를 입력하면 SK텔레콤의 AI ‘누구(NUGU)’가 전화를 걸어 ▲통증 ▲발열 ▲근육통 ▲두통 등 접종자의 증상을 모니터링하는 서비스다.

이상반응 신고 내용이 민감하거나 중한 증상으로 보이는 경우는 담당자가 직접 전화한다. 이상반응 신고자와 통화한 내용은 AI가 이상반응별로 정리해 보건소 담당자가 확인할 수 있고, 신고자가 접종 후 불편한 내용이 무엇인지 모니터링해 이상반응에 대한 신속한 대처가 가능하다.

‘누구 백신 케어콜’ 서비스는 발신전용으로 자치구별로 ‘010-4700-9XXX’ 국번의 번호가 부여되며, 해당 번호로 전화를 거는 경우 자치구 담당자 번호를 안내해 준다. 이번 서비스를 위해 서울시는 SK텔레콤과 ‘백신 접종 후 이상반응 인공지능 전화안내 서비스’ 누구 백신 케어콜 제공을 위한 업무협약을 11월 26일 체결했다.

앞서 서울시는 지난 10월 도봉구와 누구 백신 케어콜 시범사업을 실시한 결과 접종 후 이상반응 신고 3141건 대행, 일 100여건 이상 직원이 직접 전화하는 건수가 줄어 담당자의 만족도가 매우 높은 것으로 확인됐다. 또한 AI콜 발신 전에 문자로 AI콜을 안내, 특별한 불만 민원도 없었다.

또한 누구 백신 케어콜의 높은 대화체 인식률(96.2%) 등 우수한 서비스 품질로 대화 중 중단 사례가 2% 대에 불과해 직원들의 업무 경감에도 직접적인 도움이 되고 있다. 서울시는 25개 자치구 중 신청하지 않은 12개구에도 매월 성과분석 자료를 공유하고 지속적인 참여 독려를 통해 서울시 전 자치구로 확대해 나갈 계획이다.

박유미 서울시 시민건강국장은 "이번 협약을 통해 인공지능을 활용한 신속한 모니터링이 가능하고 기존 담당자가 전화상담 모니터링 하던 업무를 효율적으로 운영할 수 있게 됐다"며 "동시에 이상반응자에 대한 더욱 빠른 대응이 가능할 것으로 기대한다"고 말했다.

