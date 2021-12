[아시아경제 국제부 기자] 베아트릭스 전 네덜란드 여왕(83)이 코로나19에 확진됐다.

네덜란드 공보처는 4일(현지시간) 성명을 내고 베아트릭스 전 네덜란드 여왕이 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다. 양위 이후 공주 신분이 된 베아트릭스 전 여왕은 최근 '가벼운 감기 증상'을 보여 검사를 받았다.

공보처는 "공주는 현재 집에서 확진자 생활 규칙에 따라 혼자 지내고 있다"고 전했다.

베아트릭스 전 여왕은 1980년 즉위해 2013년 아들인 빌럼 알렉산더르 현 국왕에게 양위할 때까지 33년간 네덜란드 여왕으로 재임했다.

국제부 기자 interdep@asiae.co.kr