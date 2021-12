영국 11월 서비스업 PMI 58.5…전월대비 0.6↓

영국의 11월 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 58.5를 기록했다고 마킷/CIPS가 2일(현지시간) 발표했다.

이는 10월 서비스업 PMI 59.1에서 0.6 하락한 것이다.

서비스업은 영국 경제의 80%를 차지하는 만큼 서비스업 PMI는 영국 경제 동향을 보여주는 주요 지표다.

