美증권 당국 "중국 기업, 감찰 조사 연속 거부시 상장 폐지"(종합)

"중국 정부 소유인지 밝혀야"

미국 증권거래소에 상장된 중국 기업들은 앞으로 중국 정부가 소유 또는 지배하는 회사인지 여부를 의무적으로 공개해야 한다고 미 증권거래위원회(SEC)가 2일(현지시간) 밝혔다.

CNBC방송 등에 따르면 SEC는 지난해 12월 미 의회에서 통과된 '외국회사문책법'을 시행하기 위해 이런 내용을 담은 세부 규칙을 마련했다.

세부 규칙에는 미국의 회계 감독 기구인 상장기업회계감독위원회(PCAOB)의 감찰 조사를 3년 연속 거부하는 중국 기업을 상장 폐지할 수 있다는 조항도 담겼다.

그동안 미국은 자국 증시에서 거래되는 중국 기업들의 회계법인을 직접 조사해야 한다고 요구했으나, 중국 당국은 '국가 주권'을 내세워 자국 기업들을 대상으로 한 PCAOB의 조사를 거부해왔다.

게리 겐슬러 SEC 위원장도 이날 성명을 내고 50여 개국이 PCAOB의 회계 조사에 협력해왔으나 "역사적으로 두 곳만 그렇게 하지 않았다. 바로 중국과 홍콩"이라고 지적했다.

겐슬러 위원장은 "미국에서 증권을 발행하고 싶은 외국 회사가 있다면, 그 회사의 회계장부를 감사하는 법인은 PCAOB의 감찰 대상이 돼야 한다"고 말했다.

중국 당국은 SEC의 조치가 중국 기업에 대한 정치적 압박이자 억압이라고 강력히 반발했다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 3일(현지시간) 정례 브리핑에서 SEC의 조치에 대한 입장을 묻는 말에 "중국 기업에 대한 정치적 압박이자 중국 발전을 억제하려는 또 다른 구체적인 행동"이라며 "우리는 이에 대해 결연히 반대한다"고 말했다.

그는 "미국은 외국 기업이 미국에서 투자와 경영을 하는 데 겹겹이 장애물을 설치할 것이 아니라 공평하고, 공정하며, 비차별적인 환경을 제공해야 한다"며 "중국은 앞으로 자신의 정당하고 합법적인 권익을 보호하기 위해 필요한 조처를 할 것"이라고 보복 조치를 예고했다.

