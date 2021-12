靑 부대변인에 신혜현 행정관…문재인 의원실 출신 (종합)

청와대 정책실장실·국정상황실·사회수석실 행정관 역임

[아시아경제 류정민 기자] 청와대 신임 부대변인에 문재인 대통령의 국회의원 시절 비서관을 지낸 신혜현 행정관이 발탁됐다.

박경미 청와대 대변인은 3일 춘추관 브리핑을 통해 "신혜현 부대변인은 청와대 국정상황실, 사회수석실에서 두루 일하며 문재인 정부 국정 철학과 정책 현안에 대한 이해가 높다"고 밝혔다.

박 대변인은 "다양한 정책 현안에서 국민 의견을 적극 반영할 것"이라고 기대했다.

신 부대변인은 1982년생으로 서울 대원외고와 고려대 정치외교학과를 나왔다. 문재인 대통령이 의원이던 시절인 제19대 국회에서 문재인 의원실 비서관을 역임했다. 문재인 정부 청와대에서는 정책실장실과 국정상황실 행정관, 사회수석실 행정관 등을 역임했다.

신 부대변인은 "국민들의 완전한 일상회복과 경제 회복을 위해 경각심과 단합이 필요한 가운데 부대변인을 맡게 됐다. 마음도 어깨도 무겁다"면서 "문재인 대통령은 우리 정부를 위기극복 정부라고 했다. 문재인 정부는 마지막까지 포용적 일상회복을 위해 뛸 것"이라고 다짐했다.

신 부대변인은 "국민 목소리를 전하는데 소홀하지 않겠다. 문재인 대통령과 김정숙 여사의 말과 말에 깃든 맥락과 진심을 전달하도록 소통하겠다"고 말했다.

