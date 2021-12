이낙연, 조동연 논란에 "안타까워...좀 더 신중하길"

"경선 이후 3~4주간 칩거...현재 선대위 상임고문으로 활동 중"

[아시아경제 김서현 기자] 이낙연 전 더불어민주당 대표가 이재명 더불어민주당 대선후보 선대위 '영입 1호 인재'였던 조동연 공동상임선대위원장 논란과 관련해 "안타깝게 생각한다"고 말했다.

선대위 고문을 맡고 있는 이 대표는 3일 제주4·3평화공원에서 참배를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 조동연 위원장 사퇴 등 선대위 구성 과정에 잡음이 있다는 질문에 이같이 밝혔다. 그러면서 "좀 더 신중하게 국민들께 염려를 드리지 않도록 잘해주기를 바란다"고 당부했다.

이 전 대표는 이날 제주 방문 일정에 대해 "경선 이후 3~4주 동안 칩거 상태가 있었고, 지금은 조용히 여러 지역에서 저를 도와주셨던 분들께 인사드리는 일정을 갖고 있다"며 "오늘 제주 방문도 그런 일정의 일환"이라고 설명했다.

향후 이 후보 지지 계획을 묻는 말에는 "저는 선대위 상임고문으로 이미 합류해있고, 상임고문도 후보 측 요청을 수락한 것"이라며 "제 양심과 책임 의식에 맞게 활동할 것이고, 지금까지 그러지 않은 적은 없었다고 생각한다"고 말했다.

최근 이 후보의 광주·전남 방문 일정에 전남 영광 출신의 이 전 대표가 합류해 지지를 호소하지 않겠느냐는 관측이 나왔지만 이 전 대표는 모습을 드러내지 않았다.

그는 '더 적극적으로 지원해야 하는 것 아니냐는 얘기가 있다'는 질문에 "구체적으로 무엇을 할 것인가에 대해서 얘기가 있어야 할 것"이라며 "상임고문 9명이 비슷하게 하고 있지 않느냐"고도 했다. 더 요구가 있으면 지지 활동을 더 할 수도 있다는 뜻이냐는 물음에는 "아니 이제까지 안 한 적이 어디 있습니까"라고 답했다.

이 전 대표는 이날 4·3평화공원을 참배하고 지지자들과 만나는 비공개 일정을 소화한 뒤 제주를 떠날 예정이다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr