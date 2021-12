[세종=아시아경제 문채석 기자]

<농협중앙회 상무>

◆교육지원

▶이방현 ▶이석용

◆상호금융

▶김석기 ▶변대근 ▶서국동

<농협중앙회 상무보>

◆교육지원

▶나중수 ▶이용노 ▶장덕수

<농협중앙회 지역본부장>

▶경기지역본부 김길수 ▶강원지역본부 김용욱 ▶충북지역본부 이정표 ▶충남세종지역본부 이종욱 ▶경북지역본부 금동명 ▶경남지역본부 김주양 ▶서울지역본부 황준구 ▶대구지역본부 박병희 ▶광주지역본부 고성신 ▶대전지역본부 정낙선 ▶울산지역본부 이정한

<농협경제지주 상무>

◆농업경제

▶김옥주 ▶염기동 ▶진종문

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr