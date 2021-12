윤호중 "내년 예산 608조…소상공인 지원·코로나 방역"

[아시아경제 유현석 기자] 윤호중 더불어민주당 원내대표는 2일 내년도 예산안에 대해 "아직도 소상공인들의 어려움을 걷히지 않고 있다라는 판단에서 소상공인에 대한 지원, 코로나 방역예산을 충분히 확충하는데 우선으로 신경을 썼다"고 말했다.

윤 원내대표는 이날 오후 국회 의원총회에서 "이번 예산에서 특히 신경 쓴 부분은 이재명 후보와 의원님 여러분이 요청해주신 소상공인에 대한 지원"이라며 이같이 설명했다.

민주당이 이날 본회의에서 단독 상정·처리할 예산안 수정안은 정부 제출안 604조4000억원보다 3조3000억원 증가한 607조7000억원 규모다. 애초 607조9000억원 규모로 수정됐다. 하지만 여야 협의 과정에서 미세 조정으로 2000억원가량 줄었다.

윤 원내대표는 소상공인 손실 보상액에 대해 "저희가 원한 것은 100만원까지 높여보자는 것인데 거기까지 이르진 못했지만 적어도 절반 수준인 50만원으로 높일 수 있었던 것은 대단히 큰 성과"라고 자평했다.

이어 "소상공인들에 대한 저리융자 금융지원 약 35조8000억원, 지역화폐를 30조원 규모로 지원하는 것을 포함해 약 68조원, 거의 70조원에 이르는 소상공인 지원책이 마련됐다고 하는 것도 상당히 의미가 있다"고 말했다.

이어 "최대한 여야 간 합의를 하기 위해서 노력했지만 딱 한 가지 경항모 사업에 대한 이견으로 여야가 모든 안에 합의하지 못하고 이 수정안을 여야 공동으로 내지 않는다"고 덧붙였다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr