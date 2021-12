서훈ㆍ양제츠 톈진 회담…한중 종전선언 조율하나

靑 종전선언 관할 부서 인사들이 서훈 실장 보좌

양제츠 "세계 평화와 안정 및 발전 촉진 기여하자"

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 서훈 청와대 국가안보실장이 2일 양제츠 중국 공산당 외교담당 정치국원과 만나 한반도 문제 등 양국 현안에 대해 논의했다. 서 실장과 양 정치국원은 지난해 8월 부산에서 첫 만남을 가진 바 있다. 이번 만남은 중국 측의 초청으로 이뤄졌다.

이날 오후 5시(현지시간) 톈진 시내 한 호텔에서 양 정치국원을 만난 서 실장은 "유서 깊은 도시 톈진에서 다시 만나 기쁘다"면서 한국 대표단을 따뜻하게 맞아줘서 고맙다고 말했다. 서 실장은 이어 "한중 양국은 코로나19로 전 세계가 어려움을 겪는 와중에도 정상간 통화 등 양국이 활발한 소통을 유지, 흔들림 없는 발전을 해왔다"라고 인사했다.

서 실장은 "내년은 한중 수교 30주년이 되는 해"라며 이번 회담은 향후 30년을 어떻게 발전시켜 나갈지 함께 머리를 맞대고 논의하는 중요한 계기가 될 것이라고 말했다. 그는 그러면서 양국 상호 존중, 공동이익을 위해 협력과 소통을 더욱 강화해야 할 시기라고 강조했다.

서 실장은 "양국은 그동안 한반도 완전 비핵화와 항구적인 평화 정착이라는 공동의 목표를 향해 협력해 왔다"면서 "앞으로 한반도 평화 프로세스 진전을 위해 더욱 긴밀한 협력을 기대하고 있다"고 했다.

서 실장은 "좋은 이웃은 돈으로 바꾸지 않는다"며 한중관계의 중요성을 강조했다. 이 말은 시진핑 국가 주석이 지난해 문재인 대통령과 통화에서 사용한 말이다.

서 실장은 끝으로 요소수 사태 관련 중국 정부의 신속 협조에 고마움을 표시했으며 유사한 문제 발생하지 않도록 상호 긴밀하게 협의하자고 덧붙였다.

양 정치국원은 "오랜 친구인 서 실장이 중국으로 찾아와 기쁘다"고 환영 인사를 전했다. 그는 "중국과 한국의 전력적 소통이 필요하고 또 중요할 만큼 국제 및 지역 정세가 빠르게 변화하고 있다"라고 말을 꺼낸 뒤 "양국 관계가 보다 더 좋은 관계가 될 수 있도록 노력해 세계 평화와 안정 및 발전을 촉진하는데 기여하자"고 밝혔다.

양 정치국원은 "중국과 한국은 수교 이후 상호존중, 평화공존, 상생협력의 정신에 따라 양국 관계를 빠르고 전면적인 발전을 추진한 중요한 이웃이자 협력 동반자"라며 "중국은 확고부동하게 대외개방을 추진, 세계 각국 발전을 위해 더 많은 기회를 제공할 것"이라고 강조했다.

모두발언을 끝낸 서 실장과 양 정치국원은 곧바로 비공개 회담을 가졌다. 이번 회담의 핵심 의제는 알려지지 않고 있다. 하지만 한미간 진전된 종전선언 관련 내용이 주로 다뤄질 것으로 추정되고 있다. 이날 회담에서 양 정치국원은 중국의 종전선언 참여 입장을 재확인하고, 중국 측의 입장을 우리 측에 전달할 것으로 보인다.

이날 회담에는 김준구 평화기획비서관, 유승민 평화기획비서관실 행정관 등 청와대 관계자들이 배석했다. 평화기획비서관실은 청와대 안에서 종전선언 업무를 주무로 관할하는 조직이다.

중국 측에서는 덩리 외교부 부부장, 천사오춘 외교부 아주사(아시아국) 참사관 등 외교부 당국자들이 주로 배석했다.

한편 서 실장은 3일 출국에 앞서 한국 기자들을 대상으로 언론 브리핑을 가질 예정이다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr