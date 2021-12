전남 무안 승달산서 현금 4500만원 든 돈 가방 발견

산불전문예방진화대원들이 찾아 무안경찰에 신고

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안 승달산에서 현금 4500만원이 들어있는 돈 가방을 무안군산불전문예방진화대(대장 오안균)가 발견해 경찰에 신고했다.

2일 무안군에 따르면 이날 2일 오후 2시 50분께 ‘승달산-영산강 만남길’ 도로에서 환경정화활동을 벌이던 산불진화대에 의해 현금 4500만원이 들어있는 돈 가방이 발견됐다.

발견 당시 돈 가방은 도로에서 그리 멀지 않은 곳에 낙엽으로 덮여 있었고 안에는 오만원권 100장씩 아홉 다발이 들어있었다.

쓰레기를 줍던 대원들이 발견해 곧바로 경찰에 신고했고 승달파출소에서 인계해 갔다. 승달파출소는 돈 가방을 확인하고 본서에 인계해 주인을 찾아준다는 방침이다.

다만 돈 가방의 성격이 잃어버린 것인지 아니면 다른 이유가 있는지는 더 파악해본다는 계획이다.

돈 가방 안에는 인출증도 함께 들어있어 돈의 출처를 파악하는 데는 어려움이 없을 것이란 설명이다.

무안군산불전문예방진화대원은 “이날 승달산 임도에서 정화 활동을 펼치고 있었다”며 “거액인 만큼 잃어버린 돈이라면 꼭 주인을 찾았으면 좋겠다”고 말했다.

무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr