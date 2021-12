"뺑소니범 찾아요" 중고거래 사이트서 동생 친 '뺑소니범' 잡은 누나

B씨 "미성년자 뺑소니범, 사고 당시 무서워서 도망 갔다고 하더라"

[아시아경제 김소영 기자] 오토바이 뺑소니 사고를 당한 피해자의 누나가 중고거래 플랫폼을 통해 직접 뺑소니범을 잡은 사연이 공개돼 화제다.

2일 연합뉴스 보도에 따르면 전북 익산시에 거주하는 A씨는 지난달 16일 오후 6시30분께 횡단보도를 건너던 중 오토바이에 치이는 사고를 당했다.

당시 정신을 잃은 A씨 주위에 사람들이 모여들었지만, 가해자는 잠시 전화를 하겠다며 자리를 피한 뒤 다시 나타나지 않았다. 오토바이와 헬멧은 도로에 그대로 둔 채였다.

이 사고로 A씨는 손가락에 골절상을 입는 등 전치 4주의 상해를 입고 병원에 입원했다.

이와 관련해 경찰 조사가 시작됐지만 A씨의 누나 B씨는 뺑소니범이 신속하게 잡히지 않자 직접 범인을 찾아 나섰다.

B씨는 가해자가 급하게 현장을 벗어나며 두고 간 헬멧과 오토바이를 떠올렸다. 그는 가해자가 헬멧을 중고거래로 구매했을 가능성을 염두에 두고 중고거래 플랫폼 '당근마켓'에 들어가 헬멧을 검색했다.

남겨진 헬멧과 똑같은 제품이 지난 5월 팔렸다는 거래기록을 찾아낸 B씨는 판매자에게 연락해 구매자의 아이디를 알아냈다.

B씨는 또 "뺑소니범을 잡으려고 한다. 이 오토바이를 당근마켓에서 본 적 있는 사람은 연락해달라"는 내용의 글을 올리며 현장 사진을 공개했다. 그러자 얼마 뒤 한 이용자로부터 "예전에 해당 오토바이 판매 글을 올린 사람과 연락해본 적이 있다"는 연락을 받았고, 그 결과 헬멧 구매자와 오토바이 판매자의 당근마켓 아이디가 같다는 것을 확인했다.

B씨는 찾아낸 아이디에 물건을 거래하려는 것처럼 메시지를 보냈다. 이에 상대방은 B씨에게 "뺑소니 사고를 당한 분이냐"고 물으며 범행을 털어놓은 것으로 전해졌다.

B씨는 연합뉴스에 "범인은 미성년자였는데 내가 뺑소니범을 찾겠다고 올렸던 글을 주시하고 있었던 것 같다"면서 "사고 당시에는 무서워서 도망갔다고 하더라"고 말했다.B씨는 또 "직접 뺑소니범을 잡았지만 가해자 측과 합의가 이뤄지지 않아 기쁘면서도 속상하다"고 덧붙였다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr