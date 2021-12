코오롱티슈진, 350억원 유증…코오롱 등에 3자 배정

[아시아경제 유현석 기자] 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 8,010 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,010 2021.12.02 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] 수소 관력 핵심 소재 부품 생산…코오롱株↑[e공시 눈에 띄네] 코스닥-31일거래소 "코오롱티슈진, 개선기간 1년 부여" close 은 운영자금 등 약 350억원을 조달하기 위해 제 3자 배정 유상증자를 결정했다고 2일 공시했다. 신주 72만5500주가 발행된다. 배정 대상자는 코오롱과 이웅열 코오롱그룹 명예회장이다. 신주 발행가액은 4만8865원이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr