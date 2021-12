[인사] SK이노베이션

<부회장 승진>

▶김준

<임원 신규선임>

[SK이노베이션]

▶김진웅 I/E소재연구센터장 ▶임종호 Platform기술센터장 ▶권영수 ESG추진담당(이사회사무국장 겸임) ▶이우현 재무2담당 ▶박재한 구매담당 ▶이성용 IP전략담당 ▶김정민 경영전략담당 ▶선우성윤 Compliance담당 ▶김우경 PR담당

[mySUNI] ▶김진택 mySUNI 구성원확대담당리더 ▶이주영 mySUNI SK경영경제연구소 PD

[SK에너지]

▶배정한 미래Design Center임원 ▶홍양평 미래Design Center임원 ▶이주현 미래Design Center임원 ▶이선화 중부사업부장 ▶이재철 석유3공장장 ▶이종석 동력공장장 ▶윤보성 기계?장치?검사실장 ▶김범수 Reliability실장 ▶현재범 CLX문화혁신실장 ▶박정원 CLX대외협력실장

[SK지오센트릭]

▶이종혁 Green Biz추진 Group담당 ▶송화석 경영기획실장 ▶문광빈 G2 Tech.센터장 ▶조재성 Packaging사업부장

[SK루브리컨츠]

▶허정욱 경영기획실장

[SK트레이딩인터내셔널]

▶강경식 원유사업부장 ▶김태진 FO/Bunkering사업부장

[SK아이이테크놀로지]

▶이병인 신규사업개발실장 ▶강귀권 생산혁신실장 ▶박병철 SKBMP CEO ▶이재훈 기업문화실장

[SK인천석유화학]

▶홍욱표 경영혁신실장 ▶강덕영 설비실장

[SK어스온]

▶방선택 E&NV담당