bar_progress
전체메뉴클릭

아시아경제바로가기

실시간뉴스
검색하기영역 검색하기
페이스북 트위터 카카오플러스친구 로그인하기
NOON 지면보기

산업·IT

왼쪽으로 이동 오른쪽으로 이동

산업·IT

|

[인사] SK이노베이션

페이스북 트위터 |

IT·통합

[인사] SK이노베이션

페이스북 트위터 공유하기

최종수정 2021.12.02 15:21 기사입력 2021.12.02 15:21

댓글쓰기

뉴스듣기
인쇄하기 스크랩 RSS
폰트축소 폰트확대

<부회장 승진>

▶김


<임원 신규선임>

[SK이노베이션]

▶김진웅 I/E소재연구센터장 ▶임종호 Platform기술센터장 ▶권영수 ESG추진담당(이사회사무국장 겸임) ▶이우현 재무2담당 ▶박재한 구매담당 ▶이성용 IP전략담당 ▶김정민 경영전략담당 ▶선우성윤 Compliance담당 ▶김우경 PR담당

[mySUNI] ▶김진택 mySUNI 구성원확대담당리더 ▶이주영 mySUNI SK경영경제연구소 PD

[SK에너지]

▶배정한 미래Design Center임원 ▶홍양평 미래Design Center임원 ▶이주현 미래Design Center임원 ▶이선화 중부사업부장 ▶이재철 석유3공장장 ▶이종석 동력공장장 ▶윤보성 기계?장치?검사실장 ▶김범수 Reliability실장 ▶현재범 CLX문화혁신실장 ▶박정원 CLX대외협력실장


[SK지오센트릭]

▶이종혁 Green Biz추진 Group담당 ▶송화석 경영기획실장 ▶문광빈 G2 Tech.센터장 ▶조재성 Packaging사업부장


[SK루브리컨츠]

▶허정욱 경영기획실장

[SK트레이딩인터내셔널]

▶강경식 원유사업부장 ▶김태진 FO/Bunkering사업부장


[SK아이이테크놀로지]

▶이병인 신규사업개발실장 ▶강귀권 생산혁신실장 ▶박병철 SKBMP CEO ▶이재훈 기업문화실장


[SK인천석유화학]

▶홍욱표 경영혁신실장 ▶강덕영 설비실장


[SK어스온]

▶방선택 E&NV담당


<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

포토갤러리

  • [포토] 화사, 뭘 입어도 '핫' [포토] 제시 '강렬한 카리스마' [포토] 현아 '명품 각선미'

    #국내핫이슈

  • [포토] 선미 '도발적인 눈빛' [포토] 카리나 '치명적 미소' [포토] 제시카 '시크한 아우라'

    #연예가화제

  • [포토] 차예련 '우월한 길이' [포토] 노제 '인형같은 미모' [포토] 고현정 '독보적인 아름다움'

    #스타화보

  • [포토] 클라라 '요염한 자태' [포토] 홍수아 '파격 보디 프로필' [포토] 제시 '시선집중 몸매'

    #몸매종결자

  • [포토] 킴 카다시안 '넘사벽 카리스마' [포토] 킴 카다시안 '파격적 패션' [포토] 킴 카다시안 '매혹적인 비키니'

    #해외스타

간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스
!가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

추천 연재

[류태민의 부동산 A to Z] 재건축매물 경매, 현금청산 안 당하려면?
류태민의 부동산 A to Z
재건축매물 경매, 현금청산 안 당하려면?
"가상공장에서 불량품 잡고 공정 개선"…메타버스 팩토리 가보니[과학을읽다]
과학을읽다
"가상공장에서 불량품 잡고 공정 개선"…메타버스 팩토리 가보니
'블록체인 뚝심' 위메이드, 돈 버는 게임으로 질주[부애리의 게임사전]
부애리의 게임사전
'블록체인 뚝심' 위메이드, 돈 버는 게임으로 질주
[송승섭의 금융라이트]발 빠르게 수신금리 올린 은행들, 이유는?
송승섭의 금융라이트
발 빠르게 수신금리 올린 은행들, 이유는?

한눈에 보는 뉴스&트렌드

김종인, 생방송 1시간 전 돌연 취소…"사과 없었다"

"한국은 찬밥"…'반중 연대' EU·日은 美 철강 특수

"혹시 우리 애 걸릴까 노심초사"…불안한 전면등교

보험금이 '줄줄'…5명 중 4명, 7천만원 타간 '치료'

"한 달에 겨우 한 두건"…복덕방 문 닫고 재취업한다

"기울어진 결혼생활 상처만…죽을 만큼 버텼다" 조동연, 사생활 논란 직접 언급

이수정 "'저도 30대 아들이 있다' 발언…이준석 애 취급한 것 아냐"

새로운 트렌드 보기
퍼스트클럽 >
아시아경제
서울특별시 중구 충무로 29 아시아미디어타워 10-11층
인터넷신문등록번호 : 서울 아00058 등록일 : 2005.09.13 발행·편집인 : 이의철
청소년보호책임자 : 조병무 전화번호 : 02) 2200-2114

아시아경제의 모든 콘텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단전재, 복사, 배포 등을 금합니다. ⓒ 아시아경제 All rights reserved.