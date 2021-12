[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동의대 인공지능 그랜드 ICT 연구센터가 지난 30일 전문가 특강을 열었다.

특강은 ‘미국 미주리주 산업 현황 분석과 협력방안 도출’을 주제로 이뤄졌다.

특강엔 미국 미주리대학교 Asian Affairs Center(MUAAC) 김상 소장과 관계자가 참석했다.

MUAAC 전상훈 프로그램 코디네이터가 미주리주의 주요 산업 분야, 역사 소개와 협력방안에 대해 특강을 진행했다.

인공지능 그랜드 ICT 연구센터 정석찬 센터장은 “미주리주 정부에서 스타트업 지원을 추진하고 있어 동남권 스타트업과 교류를 2022년 센터 사업으로 추진할 것이다”고 말했다.

동의대 인공지능 그랜드 ICT 연구센터와 MUAAC는 지난 9월 20일 교육과 연구 분야의 국제적인 협력을 위한 업무협약을 체결했다.

