국민은행, ‘KB부동산’ 모델 4인방의 KB스타뱅킹 축하영상 공개

에스파를 시작으로 이승기, 김연아, 김도연 등 매주 수요일 마다 영상 공개 중

[아시아경제 박선미 기자]KB국민은행은 2일 KB부동산의 새로운 모델인 배우 유연석, 채수빈, 박희순, 이광수 등 4명이 KB스타뱅킹 개편 축하 영상 릴레이에 동참한다고 밝혔다.

이번 릴레이 영상은 지난 11월부터 매주 수요일마다 한 편씩 KB국민은행 공식 SNS(소셜네트워크서비스) 채널에 공개되고 있다. 새로운 광고모델 에스파를 시작으로 대표 모델인 이승기와 김연아, 리브모바일 광고를 선보인 김도연의 축하 메시지가 등재됐다.

KB부동산 모델 4인방의 축하 영상은 유연석, 채수빈, 박희순, 이광수 순으로 공개될 예정이다. 이날 공개된 유연석 배우의 영상에는 고객을 위한 맞춤서비스를 담아 더욱 새로워진 KB스타뱅킹에 대한 큰 기대감이 담겨있다.

KB국민은행 관계자는 “KB국민은행의 대표 금융플랫폼인 KB스타뱅킹의 다양한 서비스와 간편함을 공유하고자 KB를 대표하는 모델의 응원 영상을 준비하게 됐다”며, “축하영상 릴레이의 대미는 아직 공개된 바 없는 KB스타뱅킹의 새로운 모델이 장식할 예정이니 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr