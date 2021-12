IBK기업銀, ‘ESG경영 우수기업’ 산업통상자원부 장관상 수상

[아시아경제 김진호 기자] IBK기업은행은 ‘2021 지속가능경영유공 정부포상’에서 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 우수기업으로 선정돼 산업통상자원부 장관상을 수상했다고 2일 밝혔다.

산업통상자원부와 중소벤처기업부가 주최하는 ‘2021 지속가능경영유공 정부포상’은 ESG경영과 관련된 유일한 정부포상으로 ESG경영 실천과 확산을 선도한 우수기업들을 선정해 시상하는 자리다.

기업은행은 금융공공기관 최초로 이사회 내 ‘ESG위원회’를 신설하고 금융권 최초로 여성 사외이사를 위원장으로 선임한 점이 높은 평가를 받았다고 설명했다. 또 올해 초 조직개편을 통해 전행적인 ESG경영전략을 수립 및 총괄하는 ‘ESG경영팀’과 내부통제를 총괄하는 ‘내부통제총괄부’도 신설한 점도 긍정적인 평가를 얻었다고 부연했다.

기업은행 관계자는 “앞으로도 안정적인 지배구조를 기반으로 ESG경영을 적극 실천하고 60년간 쌓아온 중소기업금융의 전문성을 발휘해 중소기업의 ESG경영도 뒷받침할 것”이라고 밝혔다.

