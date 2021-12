"로봇이 만든 커피 맛은…" 두산로보틱스, 모듈러 로봇카페 제품 출시

[아시아경제 정현진 기자] 두산로보틱스가 무인 로봇카페 시스템인 '모듈러 로봇카페'를 2일 선보였다.

두산로보틱스는 무인 음료제조시스템 전문기업 플레토로보틱스와 전략적 파트너십을 체결하고 모듈러 로봇카페를 공개했다. 이 카페는 약 3㎡(가로 1.8m×세로 1.59m×높이 1.85m) 크기로 공간효율성은 높고 무인 운영이 가능하며 신속한 설치가 가능해 일반 카페에 비해 초기 사업비와 운영비 등이 절감되고 렌탈 서비스도 가능하다.

모듈러 로봇카페는 최고급 원두를 사용한 15종의 커피와 3종의 에이드를 만들 수 있고, 옵션을 추가하면 컵뚜껑을 닫거나 라떼아트도 가능하다. 또 43초 정도면 아이스 아메리카노를 제조할 수 있을 정도로 속도가 빠르며, 주요 장비들이 정상적으로 작동하는 지 실시간으로 모니터링 할 수 있다. 향후에는 휴대폰으로 주문할 수 있는 원격 시스템도 도입할 예정이다.

두산로보틱스 류정훈 대표는 "국내 1위 협동로봇 제조업체인 두산로보틱스는 지금까지 제품의 완성도와 생산성 제고에 집중해왔다"면서 "앞으로 두산 협동로봇이 보유한 정밀성과 신속성, 가장 많은 제품 라인업을 바탕으로 고객의 니즈에 최적화된 다양한 로봇 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.

한편 두산로보틱스는 지난달 리테일테크 스타트업 라운지랩과 전략적 파트너십을 체결하고 아이스크림 로봇 '아리스'에 두산로보틱스의 협동로봇을 활용하기로 했다. 이 외에도 의료로봇, 카메라로봇 등 협동로봇의 사업 영역을 적극적으로 확대해 나가고 있다. 지난 10월에는 '두바이 정보통신 박람회'에서 의료보조용 협동로봇을 선보이고 복강경 수술 시연을 하기도 했다.

