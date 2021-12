투썸플레이스, ‘원터 미라클’ 광고 캠페인 공개

[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스는 희망과 기적의 메시지를 담은 ‘윈터 미라클’ 광고 캠페인을 공개했다고 2일 밝혔다.

광고 캠페인에는 전속모델 남주혁이 함께한 것은 물론 연예기획사 안테나 소속 아티스트들과 협업한 음원이 더해져 특별함을 더했다.

광고 캠페인은 소중한 일상으로의 회복을 위한 모두의 노력이 만들어 낸 올 겨울의 기적을 영상으로 담았다. 이번 시즌 테마 컬러인 ‘오렌지’를 배경으로, 다양한 에피소드를 통해 사랑하는 사람들과 보내는 행복한 크리스마스 풍경과 ‘미라클 초콜릿 무스’, ‘미라클 윈터 파티’ 등 투썸의 크리스마스 시즌 제품들을 만나볼 수 있다.

안테나의 정승환, 권진아, 샘김이 함께한 광고 삽입곡 ‘Your Winter, Our Miracle(유어 윈터, 아워 미라클)’은 캐럴을 연상시키는 따뜻한 멜로디가 돋보이는 곡으로, 이번 광고 영상을 위해 특별히 제작됐다. 각자의 자리에서 일상으로의 회복을 위해 노력해온 모든 이들 덕분에 따뜻하고 아름다운 올겨울의 기적을 만들어냈다는 노래 가사로 희망과 행복의 메시지를 전한다.

투썸플레이스는 이번 광고 캠페인 영상과 음원 녹음 스케치 영상을 자사 공식 유튜브, 인스타그램을 통해 선보인다. 국내 최대 음원 플랫폼 ‘멜론’에서도 관련 영상과 음원(MR버전)을 만나볼 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr