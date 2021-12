[클릭e종목]"지주사 추진 포스코, 물적보다 인적 분할이 주가에 긍정적"

[아시아경제 송화정 기자]키움증권은 2일 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 277,000 전일대비 16,000 등락률 +6.13% 거래량 1,158,036 전일가 261,000 2021.12.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 포스코케미칼, GM과 세계 최초 양극재 합작사 설립[특징주]포스코, 지주사 전환設 5% 급등포스코, '2021 기업시민 포스코 컬처데이' 개최 close )에 지주회사 전환 뉴스로 주가가 급등했는데 과도한 낙관은 경계가 필요하다고 보고 투자의견 '매수'와 목표주가 44만원을 유지했다.

포스코가 지주회사 전환을 추진하고 있다는 소식에 전일 포스코의 주가는 장중 한 때 9%까지 급등했다. 보도에 따르면 지주회사 전환은 철강업을 하는 사업회사와 투자전문 지주회사로 분할한 뒤 지주회사 아래에 포스코 사업회사와 주요 계열사를 자회사로 두는 방식이 유력하며 오는 10일 이사회에서 승인한 뒤 내년 1월 임시 주주총회에서 최종 확정할 것으로 알려졌다.

분할 방식은 물적보다는 인적 분할이 주가에 긍정적이라는 분석이다. 이종형 키움증권 연구원은 "포스코가 올해 3분기 말 기준 자사주를 9.9% 보유하고 있고 별도 기준 2조7000억원의 순현금 상태로 자금 여력에 여유가 있음을 감안하면 인적 분할 가능성이 전혀 없지는 않다"면서 "통상적으로 인적 분할은 자사주 활용이 용이하고 물적 분할은 자금 조달이 용이하다는 장점이 있기 때문"이라고 설명했다.

인적 분할 시 사업회사(주로 신설법인), 지주회사(주로 존속법인)으로 분리되며 기존 포스코 주주는 두 회사의 주식을 모두 받기 때문에 지배력의 변화는 없다. 분할 과정에서 사업회사는 분할 전 보유했던 자사주 9.9%만큼 사업회사의 지분을 받게 되며 추후 지주회사는 사업회사의 주주를 대상으로 현물출자 방식의 지분스왑(유상증자)을 추진해 지주회사 요건인 사업회사 지분율 30% 이상을 확보하게 된다. 이 연구원은 "다만 포스코는 국민연금이 지분율 9.75%로 최대주주인 상황이다 보니 인적 분할 이후 이 지분스왑 과정이 부담이 될 수도 있다"고 말했다.

물적 분할 시에는 분할된 사업회사가 지주회사의 100% 자회사가 되고 기존 포스코 주주는 지배력의 변동없이 지주회사의 동일 지분을 갖게 된다. 여기까지는 아무런 변화가 없지만 추후 지주회사가 사업회사의 상장 등을 통해 보유지분 일부를 제 3자에게 팔아 자금을 조달할 경우 기존 포스코 주주와 분할 후 지주회사는 사업회사에 대한 지분율이 희석되게 된다.

이 연구원은 "이론상으로는 어떤 방식으로 분할되던 기업가치는 동일하지만 물적 분할보다 인적 분할이 주가에 좀더 긍정적일 수 있다"면서 "주주 입장에서 본다면 인적 분할 이후 두 회사 주식을 모두 직접 보유하게 되므로 향후 선택폭이 다양해지고 보유중인 자사주 가치 중 일부가 기업가치에 반영되는 계기가 된다는 측면이 있으며 주식시장에서 물적 분할 발표 후 사업회사에 대한 주주권 훼손 우려로 최근 주가가 부진했던 기업이 많았기 때문"이라고 분석했다.

지주회사 전환 추진보다는 최근 중국 철강업황 회복 가능성 측면에서 접근할 필요가 있다는 의견이다. 이 연구원은 "아직까지 정확한 지주회사 전환 여부, 구체적인 방식 등이 외부에 알려지지 않은 상황으로 단순히 지주회사 전환 추진 뉴스만으로 포스코 주가에 대해 과도하게 긍정적으로 접근하는 것은 경계할 필요가 있다"며 "최근 중국의 부동산 대출 규제와 완화되고 중국 11월 제조업 PMI도 반등 시그널을 보이고 있어 올해 5월 이후 부진했던 중국 철강업황의 회복 가능성 측면에서 접근한다면 현 주가는 충분히 매수 관점에서 접근이 가능한 상황"이라고 말했다.

